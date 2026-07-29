Lifestyle

Καίτη Γαρμπή για Μανώλη Μητσιά: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι, πληγώνει την τέχνη μας»

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά»
Η Καίτη Γαρμπή
Η Καίτη Γαρμπή / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά είναι η Καίτη Γαρμπή μετά το «όχι» του γιου του Μάνου Χατζιδάκι να τραγουδίσει ο γνωστός ερμηνευτής τον «Γιάννη τον φονιά» σε συναυλία στην Πιερία, την Κυριακή (19.07.2026).

Η Καίτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση να μην επιτραπεί στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το κομμάτι και αναφέρει πως αυτή η κίνηση αποτελεί μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι.

Σε story που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Τρίτη (28.07.2026) η Καίτη Γαρμπή έγραψε:

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους.

garbi mitsias instagram

Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

Επίσης, η Άννα Βίσση εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Μανώλη Μητσιά λέγοντας πως «ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους»

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