Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε σε ειρωνικό σχόλιο στο Instagram: «Παρακαλώ να αποχωρήσετε»

Την ενόχλησή της έδειξε η Αθηνά Οικονομάκου, έπειτα από ειρωνικό σχόλιο που δέχτηκε σε φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μετά τις καλοκαιρινές αποδράσεις της στη Μύκονο, η Αθηνά Οικονομάκου που είναι ενεργή στα social media, μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, όπου η αλληλεπίδραση με τους followers της είναι σχεδόν καθημερινή. Η γνωστή ηθοποιός, δέχεται χιλιάδες σχόλια κάτω από της αναρτήσεις της και αυτή τη φορά αποφάσισε να απαντήσει.

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Ανάμεσα στα θετικά μηνύματα που δέχεται, ένας λογαριασμός του Instagram έσπευσε να γράψει πως είναι μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, ωστόσο άλλος χρήστης απάντησε ειρωνικά πως «πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, χωρίς όμως να επιλέξει την αντιπαράθεση. Αντίθετα, δημοσίευσε το συγκεκριμένο μήνυμα στο προφίλ της.

«Τι σας έλεγα; Δεν μελετάγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε», ενώ στο τέλος έστειλε και το δικό της μήνυμα προς τους followers της.

«Σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά!! Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολλοί – πάρα πολλοί!», έγραψε η ηθοποιός.