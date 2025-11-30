Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Πήγα στην κηδεία του πατέρα μου και το βράδυ έκανα πρεμιέρα στο θέατρο, με κωμωδία»

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου παραχώρησε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου. Ο γνωστός κι αγαπημένος ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο θέατρο.

«Ήταν ότι πιο δύσκολο μου έχει συμβεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Υπήρξε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή στο σανίδι, που βίωνες μια μεγάλη απώλεια και έπρεπε να βγεις να κάνεις τον κόσμο να γελάσει;

Ναι. Όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου πέθανε, είχα γενική δοκιμή και συνέχισα. Πήγα το πρωί στο γύρισμα, στον «Ανδροκλή και τα λιοντάρια του», στη συνέχεια στην κηδεία και το βράδυ έκανα κανονικά πρεμιέρα στο θέατρο, με κωμωδία.

Έκανα το γύρισμα και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Απλά έφυγα λίγο νωρίτερα. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο μου έχει συμβεί. Αλλά έτσι είναι η δουλειά μας.

Γι’ αυτό λέω: «Έχεις το κουράγιο να είσαι σε αυτή τη δουλειά;». Και τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο σκληρά απ’ ό,τι σήμερα. Τώρα μπορεί κάποιος παραγωγός να είναι πιο ανεκτικός και να ακυρώσει παράσταση. Τότε δεν γινόταν. Εγώ δεν άφησα κανένα περιθώριο να μου πει κανείς κάτι. Ήμουν -και είμαι- «στρατιώτης» στη δουλειά μου.

Και με τη μητέρα μου, ως μοναχοπαίδι, έζησα πολλές δυσκολίες, που κράτησαν μεγαλύτερο διάστημα απ’ ό,τι περίμενα, γιατί είχε θέματα υγείας. Ήμουν πάντα δίπλα της. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, με τρόπο που δεν της άξιζε, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν κι αυτά.