Δημήτρης Μοθωναίος: «Έκανα γυμνισμό στην Ανάφη και με χαιρέτησαν δύο κυρίες, δεν έχω τέτοια θέματα»

Στην εκπομπή «Happy Day», έκανε δηλώσεις ο Δημήτρης Μοθωναίος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε βραδινή εκδήλωση. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε μία αποκαλυπτική ιστορία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025).

Ο Δημήτρης Μοθωναίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον γυμνισμό που κάνει, αποκαλύπτοντας πως φέτος που πήγε στην Ανάφη, τον χαιρέτησαν, ενώ ήταν γυμνός, δύο κυρίες που τον αναγνώρισαν στην παραλία.

«Έκανα γυμνισμό φέτος στην Ανάφη και με χαιρέτησαν κιόλας. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Ήρθαν δύο κυρίες και με χαιρέτησαν. Εγώ πήγα στην αρχή του καλοκαιριού στην Ανάφη, που ήταν πιο οικογενειακή κατάσταση, και με χαιρέτησαν κάποιες κυρίες», είπε ο Δημήτρης Μοθωναίος.