Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν γεννήθηκα μίζερος, η ζωή με έκανε»

«Σε λάθος εποχή ζούμε» παραδέχτηκε ο γνωστός παρουσιαστής
Πειράγματα αναφορικά με τις ερωτικές σχέσεις έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο στον αέρα της εκπομπής του «Buongiorno» με τους δυο άνδρες να ανταλλάσσουν ορισμένες τρομερές ατάκες.

«Εσύ θα κάνεις καριέρα λέγοντας πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις το άλλο φύλο. Αν ζούσες στην εποχή του βουβού κινηματογράφου, θα είχες κάνει καριέρα» είπε με χιούμορ ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μην… μασάει τα λόγια του και να απαντάει: «Αν ζούσα στην εποχή σου, θα είχα ήδη δύο γάμους;

Η ζωή με έκανε και τα λέω, δεν γεννήθηκα μίζερος. Μίζερο με έκανε η ζωή». «Αν εγώ έκανα δύο γάμους τώρα, στην εποχή σου θα είχα κάνει πέντε. Είναι θέμα νοοτροπίας» πρόσθεσε αντιδρώντας ο Ανδρέας Μικορύτσικος.

 

«Άρα σε λάθος εποχή ζούμε» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με την σκυτάλη στον διάλογο να παίρνει η Φαίη Σκορδά θέλοντας να αλλάξει θέμα.

