Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά έχω το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και μίλησε για όλους και για όλα, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε μία πολλή καλή φάση τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποία τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί.

Ο γνωστός παρουσιαστής του MEGA ήταν καλεσμένος το Σάββατο (24.01.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου. Μάλιστα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε ότι δεν κάνουν πια παρέα με τον Γιώργο Λιάγκα, όμως συνεχίζει να του τηλεφωνεί όπως νιώσει την ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε μια σχέση, η οποία είναι στην πιο ώριμη φάση της. Δεν κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά έχω το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω γι’ αυτό που έγινε τις προάλλες, αυτό το αισχρό που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης (σ.σ. για την Ελίνα Παπίλα). Του είπα “τι είναι αυτά και γιατί τον στηρίζεις; Είναι κακοποιητικό, δεν είναι απλά λέω τη γνώμη μου”. Δεν μπορεί να ακούει ο άλλος να λένε τη μάνα του αποτυχημένη και πικραμένη», δήλωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τις σχέσεις του με τον άλλοτε καλό του φίλο, Γιώργο Λιάγκα.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι νιώθει έτοιμος να περάσει στην επόμενη φάση της ζωής του.

«Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση, να αναλάβω δράση και όχι να περιμένω να έρθουν πράγματα. Είδα τους άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά. ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες… Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν κι άλλες ευκαιρίες. Κι εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως κι εκείνοι το ήξεραν κι έλεγαν ότι θα γίνει, ότι ο Ουγγαρέζος εκεί θα είναι. Δεν θα είναι εκεί ο Ουγγαρέζος, όχι! Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος. Δεν λέω για τα παιδιά που τους δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά για τις αποφάσεις. Αλλά πάμε πια στην τρίτη γενιά παρουσιαστών που έχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο. Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ», πρόσθεσε.

Επίσης, σχολίασε το κόψιμο της εκπομπής «Spata Live» που παρουσίαζε με τη Μαίρη Συνατσάκη στον ΑΝΤ1.

«Κι εγώ ένα ρημάδι “Spata Live” έκανα με 14% που κόπηκε. Και μας ζήτησαν συγγνώμη που το κόψανε και μας είπαν ότι έκαναν τον σταυρό τους οι απέναντι που είχε κοπεί τότε. Και αυτό το ρημάδι έχει μείνει, ότι ο Ουγγαρέζος κόπηκε. Δεν κόπηκε ο Ουγγαρέζος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε και στις ιδέες που έχει για να κάνει εκπομπές στην τηλεόραση.

«Έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και συγκεκριμένη ομάδα. Έχω κάνει προτάσεις, έχω πληρώσει πιλότους, έχω κάνει παρουσιάσεις. Είμαι ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν, το εκμεταλλεύτηκα να δω τι πάει και τι δεν πάει, έχω τη δική μου “ριξιά” για το πως θα περνούσε καλά ο κόσμος. Δεν αδικήθηκα καθόλου, κάθε χρόνο έχω δουλειά. Το μόνο που έχω μετανιώσει ως απόφαση είναι που μετά το πρωινό με τον Γιώργο και την Φαίη, μετά έπρεπε να σταματήσω, δεν έπρεπε να συνεχίσω σε αυτό το πόστο», ανέφερε.

Επίσης μίλησε και για τη μοναξιά, τονίζοντας: «Όταν ήρθα αντιμέτωπος με τον τρόμο να φύγει ο Κούπερ (σ.σ. ο σκύλος του) κατάλαβα ότι πρέπει να “επιστρέψω” στα εγκόσμια. Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι μόνος μου».

Τέλος, ο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει δημοσίως «συγγνώμη» από την Κατερίνα Ζαρίφη, ύστερα από τον διαπληκτισμό που είχαν πριν λίγες εβδομάδες στον «αέρα» του «Buongiorno».

«Θέλω να το πω γιατί έχω αυτή τη θεωρία. Ό,τι πατάτα κάνουμε από ένα βήμα πρέπει από το ίδιο βήμα να το παίρνουμε πίσω. Δεν πρέπει να λέμε από τον “αέρα” ό,τι θέλουμε και μετά να ζητάμε συγγνώμη από το τηλέφωνο. Με την Κατερίνα Ζαρίφη μιλάμε κανονικά, μιλάμε στο τηλέφωνο, γελάμε. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Αυτό που έγινε τότε στον “αέρα”, ήταν αυτανάφλεξη και ξέσπασα εγώ γιατί άκουγα κάτι που μου έλεγε στο αυτί μου και της λέω “πες το ρε παιδί μου”. Μέχρι εκεί σε ένα σημείο λοιπόν, έλεγα ok, της την είπα γι’ αυτό που συνέβη.

Στην πορεία της εβδομάδας, δεν της το είπα τότε της είπα θα στο πω στον “αέρα”. Η Κατερίνα κάνει εκπομπή – έργο από μόνη της, λέει “δεν είναι σωστό, ε την κακομοίρα”. Και λέω αυτή το έκανε πάντα, το έκανε και πριν, μήπως εσύ δεν ήσουν καλά και ήσουν λίγο υπερβολικός; Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από την Κατερίνα, γιατί ήταν το ξενύχτι, δεν ήμουν εγώ καλά, ήταν και η περίοδος με τις εγγραφές, και συγγνώμη Κατερίνα σε αγαπώ πολύ», δήλωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.