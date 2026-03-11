Δημήτρης Πανόπουλος για την κάθοδό του στην πολιτική: Μου έκανε καλό, ήταν τεράστια εμπειρία

Ο Δημήτρης Πανόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (10-03-2026) και μίλησε για την πορεία του στη δημοσιογραφία, την κάθοδό του στην πολιτική και την προσωπική ζωή του. Ο γάμος, όπως είπε, είναι κάτι που τον ενδιαφέρει, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως η υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε κακό στην καριέρα του.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέφερε αρχικά στο «The 2night Show» πως: «Ξεκίνησα να δουλεύω πρώτη φορά ως ρεπόρτερ στην εκπομπή που έκανε ο Πέτρος Κουσουλός με τη Γιάννα Παπαδάκου στον Alpha. Μετά δούλεψα σε εκπομπές και στο Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, πήγα στο Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στο “Καλύτερα δε Γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού, πέρσι στον ΑΝΤ1 και τώρα στον ΣΚΑΪ. Για την τηλεόραση είναι ευχάριστη η διαδρομή μου, νιώθω ευγνώμων που πέρασα από αυτά τα σκαλοπάτια, γιατί από κάθε κομμάτι πήρα πολύτιμη εμπειρία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι «Αν μπορούσα να είμαι πιο επιεικής θα ήταν τα τελευταία χρόνια με το infotainment. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολη δουλειά. Πιο δύσκολο είναι να είσαι ρεπόρτερ έξω. Ξέρεις ποια είναι η δυσκολία του να εκτίθεσαι και να έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους. Το έξω ήταν πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο σχολείο και αυτό σου δίνει τα εφόδια να μπορείς να χειριστείς τα πάντα μέσα στο πλατό».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Νομίζω ότι ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε αυτόν τον χώρο, ξεκινά να εργάζεται ως ρεπόρτερ και αμείβεται χαμηλά. Ξέρει ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγει μισθολογικά και να έχει νόημα αυτή η δουλειά, να του επιτρέψει να έχει μια καλή ζωή, είναι να φτάσει σε μια θέση παρουσίασης. Και είναι πολύ κρίμα. Αν ήξερε ένας άνθρωπος ότι ως κορυφαίος ρεπόρτερ θα αμείβεται ως παρουσιαστής -ας μην είναι ο top παρουσιαστής- μπορεί να επέμενε να είναι στο δρόμο, στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Όταν ξέρεις ότι θα παίζεις το κεφάλι σου κορώνα -γράμματα και κάποιος σε ένα στούντιο θα παίρνει 15 φορές τα λεφτά που παίρνεις εσύ, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο μάταιο».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πανόπουλος δήλωσε: «Νομίζω ότι έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε τι θα προβάλουμε. Έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας από το τηλεοπτικό βήμα να δείξουμε τι σημαίνει για τον καθένα η ψυχαγωγία. Το να αναπαράξεις τηλεοπτικές κόντρες, δεν μπορώ να καταλάβω τι ψυχαγωγικό σου προσφέρει. Δηλαδή ένας άνθρωπος στο σπίτι του θα νιώσει καλύτερα, θα χαμογελάσει, θα προβληματιστεί, θα σκεφτεί; Τι ψυχαγωγικό έχει αυτό;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή έχω 2-3 ιδέες στο μυαλό μου και τις έχω τα τελευταία χρόνια, όταν μου δοθεί η ευκαιρία –και εάν μου δοθεί η ευκαιρία– θα το συζητήσω με τους ανθρώπους που μπορώ, το όνειρό μου για την τηλεόραση είναι να κάνω πράγματα, τα οποία δε θα χάνονται την επόμενη ημέρα. Δυστυχώς, μπορεί να υπάρχει ματαιοδοξία μέσα σε αυτό, αλλά στεναχωριέμαι που κάνουμε εκπομπές που με το που κλείσει η κάμερα έχουν τελειώσει και έχουν χαθεί. Έχω ιδέες που ξέρω ότι το υλικό που θα παράξουμε μπορεί να υπάρχει και σε έναν μήνα και σε έναν χρόνο. Παίζουν αποσπάσματα εκπομπών σου που είναι δεκαετίας πίσω, αυτό θέλω. Το σπουδαίο είναι να φτιάξεις κάτι που θα έχει νόημα και σήμερα και σε δέκα χρόνια» είπε καταληκτικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε πως τον ενδιαφέρει ο γάμος, με την προϋπόθεση να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος: «Τον σκέφτομαι τον γάμο. Με ενδιαφέρει να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ να μείνω μαζί του, μου αρέσουν πολύ τα παιδιά» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Για την ενασχόλησή του με την πολιτική, ανέφερε πως επρόκειτο για μια τεράστια εμπειρία, που όπως πιστεύει, δεν πήγε πίσω την καριέρα του. Υπενθυμίζεται πως συμμετείχε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η υποψηφιότητά του προέκυψε μετά τη συμμετοχή του στις προκριματικές εκλογές του κόμματος.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος δήλωσε αποφασισμένος να κυνηγήσει τα όνειρά του, τόσο στη δημοσιογραφία όσο και σε προσωπικό επίπεδο.