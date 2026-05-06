Ο Μπρους Ντίκινσον χαρακτηρίζει εξαιρετικό το νέο ντοκιμαντέρ «Iron Maiden, Burning Ambition»

Το νέο ντοκιμαντέρ για την ιστορική καριέρα των θρύλων της heavy metal, Iron Maiden, Burning Ambition κυκλοφορεί αύριο με σπάνια πλάνα, σενεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος και διάσημους θαυμαστές τους, όπως οι Λαρς Ούρλιχ, Τομ Μορέλο και Χαβιέ Μπαρδέμ.

«Όταν μάθαμε ότι θα υπάρξει ένα ντοκιμαντέρ, το πρώτο πράγμα ήταν ότι πραγματικά δεν θέλαμε να εμπλακούμε σε αυτό από άποψη επιμέλειας ή σε ο,τιδήποτε άλλο» δήλωσε στο περιοδικό Heavy o τραγουδιστής των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον. «Προφανώς, υπάρχουν τόσα πολλά… αυτό το ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να διαρκέσει δέκα ώρες, αλλά τότε όλοι θα έχαναν το ενδιαφέρον. Οπότε πρέπει να κάνεις την ιστορία συνοπτική. Θα υπάρξουν θαυμαστές που θα πουν “ω, το έχασαν αυτό και τι γίνεται με αυτό” – ναι, σίγουρα – αλλά για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία των Iron Maiden, αυτή είναι μια εξαιρετική παρουσίαση του συγκροτήματος» τόνισε.

«Θέλαμε μία από άποψη από έξω για την καριέρα μας και δεν μπορείς να το βλέπεις και να λες κάθε πέντε λεπτά: “Άλλαξέ το αυτό» ή “δεν μου αρέσει αυτό” ανέφερε ο Μπρους Ντίκινσον. “Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα που θα ήθελα να αλλάξω” εξήγησε.

Σε σκηνοθεσία του Μάλκολμ Βένβιλ το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τη συνεχή επιρροή του συγκροτήματος στη μουσική και τον πολιτισμό.

Σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε το nme, εξερευνάται η σημασία της μασκότ των Iron Maiden, Eddie, ο οποίος έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο και των 17 άλμπουμ του συγκροτήματος και αποτελεί βασικό στοιχείο των ζωντανών εμφανίσεών τους.

«Το θέμα με τον Eddie είναι ότι μπορούσε να διαπερνά γενιές. Ο Eddie είναι ένα μνημείο» δηλώνει ο Chuck D των Public Enemy στο βίντεο. «Είναι δύσκολο για μένα να σκεφτώ μια πιο αναγνωρίσιμη μασκότ ή εικόνα που να σχετίζεται με ένα hard rock συγκρότημα από τον Eddie και τους Iron Maiden. Ήταν απλά μια απίστευτη δημιουργία» πρόσθεσε ο ντράμερ των Metallica, Λαρς Ούρλιχ.

Το ντοκιμαντέρ κυκλοφορεί καθώς το συγκρότημα συνεχίζει την περιοδεία του «Run For Your Lives», η οποία ξεκίνησε πέρυσι και περιλαμβάνει μια τεράστια συναυλία στο Knebworth Park στο Λονδίνο στις 11 Ιουλίου. Οι The Darkness, The Hu, Airbourne και The Almighty θα εμφανιστούν στη συναυλία.