Δημήτρης Σταρόβας: Ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του – Έχω την αγάπη του κόσμου

Έχοντας αφήσει πίσω του το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Δημήτρης Σταρόβας κοιτάζει τη ζωή πλέον με άλλη φιλοσοφία.

Ο Δημήτρης Σταρόβας συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία και με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας μίλησε σήμερα (19.09.2025) στην κάμερα του «Super Katerina» για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Ο ταλαντούχος μουσικός αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε να δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του στον Σταύρο Θεοδωράκη και όχι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ενώ μίλησε και για το πόσο τον έχει βοηθήσει το χιούμορ στις δύσκολες στιγμές του.

«Τώρα είναι η ευκαιρία μου να κάνω πράγματα στην τηλεόραση γιατί μου συγχωρούνται τα πάντα, με θέλουν όλοι. Έχω ξεπεράσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, ακόμα και το τελευταίο, με το χιούμορ.

Δεν πήγα να δώσω την πρώτη μου συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι και αδελφός μου γιατί είναι η φύση τέτοια της εκπομπής που οι “Πρωταγωνιστές” ΄ήταν κάτι σαν ντοκιμαντέρ,

Κι επειδή είναι πολλοί σαν εμένα, ήθελα να πω ότι μια απλή αιματολογική εξέταση μπορεί να σώσει ζωές. Ασχολούμαστε με το αμάξι, τη δουλειά, και όχι με τον εαυτό μας. Ειδικά στο κέντρο αποκατάστασης και στο νοσοκομείο είδα πολλούς ανθρώπους χειρότερα από μένα. Ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη του κόσμου» εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.