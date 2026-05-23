Διονύσης Αλέρτας: Πέθανε ο πατέρας του, ακριβώς δυο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του

Ο Διονύσης Αλέρτας περνάει δύσκολες ώρες, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα του. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram. Όπως έγραψε, ακριβώς δυο χρόνια πριν, είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα του.

«Ακριβώς στα δύο χρόνια πήγες να την βρεις, βιάστηκες να πας και να συνεχίσεις να της σπας τα νεύρα όπως μόνο εσύ ήξερε… αλλά και δυο χρόνια πολύ άντεξες μακριά της» έγραψε αρχικά ο Διονύσης Αλέρτας, δίπλα από φωτογραφία του πατέρα του.

«Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δεν με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας… γιατί μου έμαθε να αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Πάντα ήσασταν αντικριστά. Δώσε της ένα φιλί από εμένα», γράφει ο γνωστός pastry chef στην ανάρτησή του.

Διαδικτυακοί φίλοι του εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Διονύση Αλέρτα, που ζει μια από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής του.

Ο Διονύσης Αλέρτας έχει αποκτήσει έναν γιο (γεννημένο τον Νοέμβριο του 2021) με την πρώην σύζυγό του, Νάγια Φωτοπούλου.