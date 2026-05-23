Lifestyle

Διονύσης Αλέρτας: Πέθανε ο πατέρας του, ακριβώς δυο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του

«Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δεν με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας» γράφει μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Διονύσης Αλέρτας
Διονύσης Αλέρτας
Διονύσης Αλέρτας / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Διονύσης Αλέρτας περνάει δύσκολες ώρες, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα του. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram. Όπως έγραψε, ακριβώς δυο χρόνια πριν, είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα του.

«Ακριβώς στα δύο χρόνια πήγες να την βρεις, βιάστηκες να πας και να συνεχίσεις να της σπας τα νεύρα όπως μόνο εσύ ήξερε… αλλά και δυο χρόνια πολύ άντεξες μακριά της» έγραψε αρχικά ο Διονύσης Αλέρτας, δίπλα από φωτογραφία του πατέρα του.

«Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δεν με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας… γιατί μου έμαθε να αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Πάντα ήσασταν αντικριστά. Δώσε της ένα φιλί από εμένα», γράφει ο γνωστός pastry chef στην ανάρτησή του.

Διαδικτυακοί φίλοι του εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Διονύση Αλέρτα, που ζει μια από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής του. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dionisis Alertas (@dionisis_alertas)

Ο Διονύσης Αλέρτας έχει αποκτήσει έναν γιο (γεννημένο τον Νοέμβριο του 2021) με την πρώην σύζυγό του, Νάγια Φωτοπούλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
276
125
96
95
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Αναστασία Γιούσεφ για την εγκυμοσύνη της: Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ολοκληρώνομαι
«Νιώθω ολοκληρωμένη, πολύ χαρούμενη με αυτό, λίγο αγχωμένη, αλλά νομίζω ότι τα έκανα όλα στη ζωή μου, αυτά που ήθελα να καταφέρω και ήταν η κατάλληλη στιγμή» προσθέτει
Αναστασία Γιούσεφ
Newsit logo
Newsit logo