Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Βίντεο από την άφιξή της στη Μύκονο και τη στιγμή που αποβιβάζεται από το αεροπλάνο

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αγαπημένη της Μύκονο, μετά από πρόσκληση της Κατερίνας Μονογυιού τις προηγούμενες μέρες
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου στο «T-Center» για το Final Four της Αθήνας και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μύκονο. Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επισκέφθηκε το «Νησί των Ανέμων» για ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της.

Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποδέχτηκε πρόταση που της έκανε η βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού. Στα πλάνα φαίνεται η άφιξή της στο νησί. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα στο αεροδρόμιο «Μαντώ Μαυρογένους». 

Το όχημα που την παρέλαβε μαζί με την αυτοκινητοπομπή μπήκαν μέσα στο αεροδρόμιο. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ που φορούσε μια κοντή ροζ φούστα έχει δηλώσει δημόσια την αγάπη της για την Μύκονο στην οποία έχει ξαναβρεθεί στο παρελθόν.

Κατά την επίσημη συνάντησή της με την ελληνική πολιτική ηγεσία για την παράδοση των διαπιστευτηρίων της, η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη για την επιστροφή της στη χώρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είχε επισκεφθεί τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στο παρελθόν για το ταξίδι του μέλιτος με τον πρώτο της σύζυγο, Γκάβιν Νιούσομ.

Λίγες ώρες νωρίτερα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε καταγραφεί στο «T-Center» μαζί με το γιο της, για να παρακολουθήσουν από κοντά μαζί τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ.

