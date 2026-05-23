Δανιέλα Χατζή: Υπήρξε ρατσισμός στη ζωή μου αλλά σίγουρα όχι στο επίπεδο που το πέρασε ο μπαμπάς μου

Για την καθημερινότητα με τον πατέρα της αλλά και για το κομμάτι του ρατσισμού μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δανιέλα Χατζή στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, το πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου, στο πρόγραμμα του OPEN.

«Για εσάς μπορεί να είναι ο Κώστας Χατζής αλλά για μένα, όταν γυρίζω στο σπίτι, είναι ο μπαμπάς μου. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει μεγαλώσει με αγάπη, με στοργή, με πολλή καλοσύνη και είμαι πολύ περήφανη» δήλωσε αρχικά η Δανιέλα Χατζή.

«Δεν φοβήθηκα τα σχόλια, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το τραγούδι. Όχι, δεν είναι κάτι που με απασχόλησε γιατί κοιτάζω να κάνω αυτό που μ’ αρέσει, την δουλειά μου. Από κει και πέρα όλα καλά».

«Υπήρξε ρατσισμός στη ζωή μου αλλά, σίγουρα, όχι στο επίπεδο που το πέρασε ο μπαμπάς μου. Το έζησα και εγώ ως ένα σημείο αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μένω» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δανιέλα Χατζή στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου.

Η κόρη του Κώστα Χατζή κληρονόμησε από εκείνον το μουσικό ταλέντο και την αγάπη για την κιθάρα και το κοινωνικό τραγούδι.