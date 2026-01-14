Διονύσης Ζάχος: Η Ελένη Μενεγάκη είχε ενοχληθεί από τη σάτιρά μου

Ο Διονύσης Ζάχος έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη το 1997 και είχε προκαλέσει την ενόχληση της Ελένης Μενεγάκη!

Ο γνωστός μίμος, που εμφανίζεται κάθε Δευτέρα βράδυ στο «Deos» μίλησε στο Λοιπόν και στον Παναγιώτη Βαζαίο και αποκάλυψε τα πάντα για την καριέρα του. Μάλιστα, ο Διονύσης Ζάχος παραδέχτηκε ότι οφείλει τα πάντα στη Ρούλα Κορομηλά, ενώ μίλησε και για μία παρεξήγηση με την Ελένη Μενεγάκη.

«Το να αγγίζουμε τη σάτιρα και να της βάζουμε όρια είναι σαν να φυλακίζουμε, να περιορίζου με την ίδια την ελευθερία. Η σάτιρα από τη φύση της είναι ελευθερία. Αν αρχίσεις να τη λογοκρίνεις ή να τη φιλτράρεις υπερβολικά, χάνει τον λόγο ύπαρξής της. Αυτό το φαινόμενο έχει επηρεάσει κυρίως την τηλεόραση, και μάλιστα αρνητικά. Γι’ αυτό και πλέον δεν βλέπουμε κωμωδίες στα σίριαλ, αλλά κυρίως δράματα. Είναι πολύ δύσκολο να στηθεί μια κωμωδία μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι στο θέατρο και στις ζωντανές παραστάσεις έχουμε ακόμη τη δυνατότητα και την ευκαιρία να είμαστε όπως ακριβώς ήμασταν πριν από αυτή τη λογική του πολιτικά ορθού. Προσωπικά, στις παραστάσεις μου δεν με έχει αγγίξει αυτό. Εκεί η σάτιρα παραμένει ελεύθερη, ζωντανή και αληθινή», δήλωσε σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα ο Διονύσης Ζάχος αποκάλυψε αν έχουν ενοχληθεί εκπρόσωποι της showbiz κατά καιρούς από τη σάτιρα που κάνει και αποκάλυψε ότι η Ελένη Μενεγάκη είχε ενοχληθεί κάποτε, όπως και η Βάνα Μπάρμπα…

«Στα τόσα χρόνια πορείας μου, θα έλεγα ότι ήταν πολύ λίγοι που έχουν ενοχληθεί. Και το λέω αυτό αληθινά. Είμαι από τους τυχερούς. Θυμάμαι, για παράδειγμα, τη Βάνα Μπάρμπα, πολύ παλιά, όταν πρωτομπήκα στον χώρο. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα έχουμε μια χαρά σχέση και τα λέμε πολύ καλά. Υπήρξε επίσης ένα διάστημα που ενδεχομένως να ενοχλήθηκε η Ελένη Μενεγάκη, όταν πέρασα στη Ρούλα Κορομηλά, αλλά κι εκεί όλα κύλησαν τελικά ομαλά. Γενικά, δεν έχω αντιμετωπίσει σοβαρές ή έντονες αντιδράσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα λύνονται με διάλογο και καλή διάθεση».

«Η ενόχληση της Ελένης Μενεγάκη είχε να κάνει με μια τηλεοπτική εμφάνιση που έκανα το 1997. Τότε είχα βγει στην εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα. Μια μέρα η Κατερίνα ήταν άρρωστη και αναζητούσαν κάποιον για ένα σατιρικό concept. Έτσι τους ήρθε η ιδέα να εμφανιστώ εγώ ως Ελένη Μενεγάκη απέναντι στην ίδια την Ελένη. Ήταν η εποχή που εκείνη παρουσίαζε τον “Πρωινό Καφέ”, ενώ εγώ εμφανίστηκα από το Star ως Ελένη Μενεγάκη. Όλο αυτό είχε προκαλέσει τότε μια ενόχληση, κάτι που είχε συζητηθεί αρκετά», αποκάλυψε ακόμα, ενώ στην ίδια συνέντευξη παραδέχτηκε ότι οφείλει την καριέρα του στη Ρούλα Κορομηλά.