Αλέκος Συσσοβίτης: Υπάρχουν πολλοί που κάνανε παιδιά και δε βρήκαν λιμάνι εκεί, γεράσανε και πεθάνανε μόνοι

Ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου και μίλησε στην Αθηναϊδα Νέγκα για τη συντροφικότητα, τα άτομα που βρίσκονται κοντά του και για ορισμένα ταμπού που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τον γάμο και τη γονεϊκότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής «Porto Leone», ανέφερε ότι πάντα έχει μια σύντροφο στο πλευρό του. Όπως είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης, βασίζεται πολύ στους φίλους του. Δεν του αρέσει η δέσμευση και δεν αισθάνθηκε ποτέ απόλυτα έτοιμος για να προχωρήσει σε γάμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντα έχω έναν σύντροφο μαζί μου. Επίσης, βασίζομαι πολύ στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους γιατί είμαι κοινωνικότατος και είμαι και δοτικός, άρα παίρνω κι εγώ μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά που δεν έχω εγώ, αλλά είναι εκεί και με στηρίζουν ψυχολογικά αλλά έχω χτίσει καλές σχέσεις.

Με την αδελφή μου και την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη και τα ανίψια μου που πλέον είναι μεγάλα, 32-33 χρονών, έχω εξαιρετική σχέση… Οι πολύ φίλοι είναι λίγοι αλλά οι κοντινοί άνθρωποι είναι πολλοί… Και τώρα έχω άνθρωπο δίπλα μου, επειδή δε παντρεύεται κανείς δε σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία. Υπάρχουν πολλοί που κάνανε παιδιά και δε βρήκαν λιμάνι εκεί, γεράσανε και πεθάνανε μόνοι τους στην ψάθα» είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Προ ημερών σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Αλέκος Συσσοβίτης είχε κάνει αναφορά και στα ψυχολογικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα του.