Ο Απόστολος Γκλέτσος για την ηλικία του: Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο, μπορεί και να έκανα μπότοξ

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου και μίλησε για την ηλικία του και τη φιλοσοφία της ζωής του. Ο ηθοποιός δήλωσε ερωτευμένος με τη σύντροφό του. Μίλησε ακόμα και για τα μπότοξ, χωρίς να εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο μιας αισθητικής επέμβασης.

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραμένει σε σχέση με την επιχειρηματία Ιζαμπέλα Αρβανίτη. «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε το θέμα της ηλικίας και της εξωτερικής εμφάνισης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του. «Δεν κρύβω την ηλικία μου. Τι να κρύψεις, ρε παιδιά; Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο. Δηλαδή, μαρτυράει η εμφάνιση, εννοώ. Δεν έχει σημασία…

Κάποια πράγματα όμως φαίνονται. Κάποια πράγματα, όσο δηλαδή φαίνεται η καριέρα, το πόσο καιρό δουλεύεις, όλα αυτά… φαίνονται. Φαίνονται οι ρυτίδες», είπε και πρόσθεσε: «Μπορεί και να έκανα μπότοξ δεν ξέρω, μπορεί και να έκανα. Δεν είμαι κατά, σε τίποτα δεν είμαι κατά εγώ. Όλα αυτά, εντάξει… ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο».

Υπενθυμίζεται πως Απόστολος Γκλέτσος και Ιζαμπέλα Αρβανίτη παραμένουν μαζί και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2026, πραγματοποίησαν μια ρομαντική απόδραση στην Ύδρα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο φακός τους κατέγραψε.