Δωροθέα Μερκούρη: Ο έρωτας με έχει πονέσει αλλά μου έχει δώσει τα δυο παιδιά μου, οι άντρες ζηλεύουν πολύ

Η Δωροθέα Μερκούρη παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026). Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στα δύο παιδιά της, στο κεφάλαιο «έρωτας» στη ζωή της και στη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Μια παραγωγή, που όπως είπε απολαμβάνει από το ξεκίνημά της.

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η Δωροθέα Μερκούρη είπε στο «The 2night Show» πως: «Η κόρη μου, Γκάια είναι youtuber, έχει vidcast και έχει κάνει και μια ταινία που θα βγει σε λίγο καιρό. Κάνει και λίγο μόντελινγκ. Μου αρέσει πολύ που δοκιμάζει. Καμιά φορά αναρωτιέμαι τι θα κάνει από όλα αυτά αλλά μετά λέω “Τι λες τώρα; Αν είναι δυνατόν”. Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά. Μαθαίνω πράγματα, καμιά φορά λέω πως δεν ξέρω τίποτα και τα παιδιά ξέρουν πιο πολλά από εμένα.

Υπάρχει ένας καινούργιους, δύσκολος κόσμος. Λυπάμαι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτόν τον κόσμο και δε θέλω να περνάνε άσχημα με όλα αυτά που βλέπουν ούτως ή άλλως στο κινητό τους. Η Ηλέκτρα είναι στο Άμστερνταμ, δουλεύει και σπουδάζει. Της αρέσει η οργάνωση που εκεί είναι όλα οργανωμένα. Έρχεται εδώ και μου λέει “Μαμά τι γίνεται εδώ πέρα;”. Ο μπαμπάς τους είναι Ολλανδός».

Στη συνέχεια, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι «Ο έρωτας με έχει πονέσει αλλά μου έχει δώσει τα δυο παιδιά μου, γιατί γεννήθηκαν από έρωτα. Δεν ήταν μια σχέση που είχα να πάρω κάτι, ερωτεύτηκα. Κάποιες σχέσεις είναι “Κάνουμε την ίδια δουλειά, πορευόμαστε μαζί, είμαστε λίγο ερωτευμένοι και ok”. Εμένα δεν ήταν business plan. Τα δυο παιδιά μου γεννήθηκαν από έρωτα και το βλέπω, είναι παιδιά της αγάπης. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου, τώρα που τα παιδιά έχουν πάρει τον δρόμο τους και δεν έχω την έννοια του παιδιού να είναι στο σπίτι. Θέλω να γυρνάω στις 3:00 το πρωί τώρα που κάνω το YFSF και να μη μου λέει κάποιος “Που είσαι;” Οι άντρες είναι λίγο με αυτά… Ζηλεύουν πολύ”.

«Έχει μια αθωότητα, μια παιδικότητα. Καμιά φορά υπάρχει η αβεβαιότητα για το πώς είμαι, πώς θα εμφανιστώ, αν θα βάλουμε κάποια μύτη. Με κοιτάω και αυτό είναι το πιο ωραίο όλης της κατάστασης. Επιτέλους τσαλακώνομαι όσο πιο πολύ μπορώ στη ζωή μου. Έχω ξανατσαλακωθεί, αλλά όχι έτσι. Δεν με στεναχωρούν οι βαθμολογίες που παίρνω…

Είναι άλλο να τραγουδάς και άλλο να μιμείσαι μια φωνή. Έχουμε μια εβδομάδα να “πιάσουμε” τη χροιά των καλλιτεχνών που μιμούμαστε» είπε η Δωροθέα Μερκούρη για τη συμμετοχή της στο YFSF.

Επιπλέον ανέφερε ότι «Η εμφάνισή μου ως Madonna άρεσε πολύ στον Stefano Gabbana. Μας έβαλε καρδούλες στην ανάρτηση. Τον έκανα tag, το είδε, του άρεσε πολύ και μετά ανταλλάξαμε κάτι μηνύματα, γιατί έχω δουλέψει πολύ μαζί τους σαν μοντέλο και σαν ηθοποιός. Έκανα ένα διαφημιστικό μαζί τους, με την Monica» πρόσθεσε η ηθοποιός και πρώην μοντέλο.

Η Δωροθέα Μερκούρη γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας το 1974 και έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό