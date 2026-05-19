Παναγιώτα Βλαντή: Κάποιοι σύντροφοί μου απολάμβαναν τις επιτυχίες μου και κάποιοι άλλοι καθόλου

Η Παναγιώτα Βλαντή παραχώρησε συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη, στην εκπομπή «Με τον Ρένο» και μίλησε για την καριέρα της στην υποκριτική και τα προσωπικά της. Ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συντρόφους της, δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις επιτυχίες της. Έδειχναν να μην σέβονται την προσπάθειά της. Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως απέφευγε να βλέπει τον εαυτό της σε μόνιτορ, την ώρα της δουλειάς.

«Στις μεγάλες μου επιτυχίες, εγώ προσωπικά δεν ήμουν καλά. Κάποιοι σύντροφοί μου απολάμβαναν τις επιτυχίες μου και κάποιοι… καθόλου. Μου έχει τύχει να μη σέβονται τη δουλειά μου» είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.

«Δεν πιστεύω ότι η δουλειά μας είναι ψυχαναλυτική, είναι συναρπαστική. Τα προσωπικά σου θέματα δεν στα λύνει η δουλειά. Σε βοηθάει να ονειρευτείς, να ξεχαστείς, να ταξιδέψεις, να δουλέψεις όχι όμως να βελτιωθείς. Πρέπει να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρά ή μόνο λύπη. Όταν κάποιος μου φερθεί άσχημα, πέφτω σε μεγάλη θλίψη», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

«Στη δουλειά δεν βλέπω τον εαυτό μου στο μόνιτορ. Τις δουλειές μου τις βλέπω μετά από καιρό. Οι ηθοποιοί φλερτάρουμε πάρα πολύ με τον ναρκισσισμό. Φοβάμαι μην με παρασύρει στον ναρκισσισμό», εξομολογείται στη συνέχεια της κουβέντας η Παναγιώτα Βλαντή και κατέληξε λέγοντας: «Θα ήθελα να έχω κάνει περισσότερες ταινίες. Δεν έχω απωθημένα στο θέατρο, ακόμα λέω όχι».

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος, σκοτεινή και ακόμη παραμένει. Το βασικό είναι να μιλάμε. Ήταν πολύ δύσκολο για όλες μας και τις οικογένειές μας» είχε πει παλαιότερα η Παναγιώτα Βλαντή, για το κίνημα MeToo, σε συνέντευξή της στο Mega.