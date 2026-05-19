Σταμάτης Γονίδης: Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο – Η ερώτηση που δεν απάντησε

Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026) δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, τις οποίες μετέδωσε το «Happy Day» του Alpha. Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision. Όταν οι δημοσιογράφοι του έκαναν τη σχετική ερώτηση, εκείνος γύρισε την πλάτη στις κάμερες και απομακρύνθηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί να γράψει ο ίδιος κάποιο βιβλίο, ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε: «Όχι ακόμα». Σε επόμενη ερώτηση για το αν θα ήθελε η ζωή του να γίνει βιβλίο, ο τραγουδιστής είπε: «Η ζωή μου… άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να του κάνουν ερώτηση σχετικά με την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε.

Ο Σταμάτης Γονίδης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και καταξιωμένους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, συνθέτες και στιχουργούς. Έχει διαγράψει μια τεράστια πορεία δεκαετιών στην ελληνική δισκογραφία με αμέτρητες επιτυχίες. Εκτός από μοναδικός ερμηνευτής, έχει γράψει στίχους και μουσική τόσο για δικά του κομμάτια όσο και για άλλους καλλιτέχνες.

Αναφορικά με το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα, είχε πει πως το έγραψε μέσα σε ένα βράδυ: «Τον “Ιπτάμενο Λαγό” τον έγραψα σε ένα βράδυ. Ο καλλιτέχνης πρέπει να αγαπάει και να συγχωρεί διπλά. Μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι αυτά που έχεις πάρει είναι δώρα από τον Θεό και τον κόσμο. Οφείλεις να είσαι πιο πνευματικός και να λες την αλήθεια. Γιατί ο Χριστός δεν είπε ποτέ ψέματα. Άργησα να τον γνωρίσω, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή».