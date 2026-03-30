Έφη Θώδη για Άντζελα Δημητρίου: Δεν άκουγα καλά τι έλεγε αλλιώς θα την περιποιούμουν καλύτερα

Η Έφη Θώδη παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μετά τα όσα έγιναν με την Άντζελα Δημητρίου στο «J2US» το βράδυ του Σαββάτου (28-03-2026). Η τραγουδίστρια έδειξε και πάλι έντονα ενοχλημένη από την κριτική της συναδέλφου της και τόνισε πως θα της απαντούσε στο ίδιο πνεύμα, αν άκουγε εκείνη την ώρα καλύτερα τα όσα της έλεγε.

Η Έφη Θώδη ανέφερε για την Άντζελα Δημητρίου στις νέες δηλώσεις της: «Από τα λεγόμενά της κατάλαβα ότι μου την είπε. Δεν την άκουγα καλά τι έλεγε, αλλιώς θα την περιποιούμουν καλύτερα. Καλά κάνω θα της έλεγα.

Από τη στιγμή που με αποδέχεται η νεολαία και ο κόσμος, δεν της πέφτει λόγος. Με ενόχλησε αυτή που μου την είπε. Δεν μου την είπαν άλλοι και μου την είπε αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ προχωράω γιατί έχω τον κόσμο. Σας είπα ο κόσμος με αγαπάει και αυτό είναι η δύναμή μου», είπε η Έφη Θώδη στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

Αφορμή για την κριτική της Άντζελας Δημητρίου, ο τρόπος που ερμήνευσε το κομμάτι που της είχε δοθεί η Έφη Θώδη: «Το έχασε λίγο στην αρχή… Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο;», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας για λίγο «παγωμένο» το πλατό.

Η Άντζελα Δημητρίου επανήλθε μετά την κριτική, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της με πιο ήπιους τόνους: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα», είπε.

Μετά το τέλος του «J2US» όμως η Έφη Θώδη ανέφερε για την Άντζελα Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που είχε απέναντί μου. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που είχε μέσα της, μου τη φύλαγε. Έγινε ένα μικρό τεχνικό λάθος και δεν άκουγα τη μουσική. Ο κόσμος ήταν και είναι με το μέρος μου, να σκάσουν όλοι απ’ το κακό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ερμηνεία της Έφης Θώδη, έγινε θέμα συζήτησης στα social media, με ορισμένους να κάνουν λόγο για μια άτυχη στιγμή της και άλλους να συμφωνούν με την άποψη που εξέφρασε η Άντζελα Δημητρίου.

Για την ιστορία, το ζευγάρι που αποχώρησε από το «J2US» το βράδυ του Σαββάτου, ήταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Ξένια Βέρρα.