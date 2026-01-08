Έφη Θώδη για τα δύσκολα παιδικά χρόνια της: Ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, αδιάφορος

Η Έφη Θώδη παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Άντζυ Λουπέσκου και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια της, τη σχέση με τους γονείς της και το bullying που δέχτηκε σε μικρή ηλικία. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και αποκάλυψε ότι η οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η Έφη Θώδη δήλωσε αρχικά πως «Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, τώρα, και κάνω τον σταυρό μου και λέω: “Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που έχω”. Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί. Φτώχεια, ήμασταν πολλά παιδιά. 9 παιδιά είχε ο πατέρας με την μάνα μου και ήταν δύσκολα τα χρόνια εκεί πάνω. Εγώ είμαι το τρίτο το καλό» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, η Έφη Θώδη υπογράμμισε ότι «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα αλλά είχα πολλή αγάπη. Αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και τα αδέρφια μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, αδιάφορος αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τη μάνα μου. Τα παιδικά μου χρόνια -όσο θυμάμαι μέχρι που τελείωσα το δημοτικό- ήμουν σχολείο-σπίτι. Ούτε ρεύμα είχαμε τότε, ούτε ψυγεία. Θυμάμαι που παίζαμε με τα αδέρφια μου και είχαμε αγάπη. Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου».

Επίσης, η Έφη Θώδη ανέφερε πως «Είχαμε φτώχεια. Θυμάμαι δε φορούσα παπούτσια. Φορούσα κάτι πλαστικά και έβγαζαν αίμα τα πόδια μου. Αυτό μέχρι 12 χρονών. Αυτά τα πλαστικά τα έφερνε ένα μπακάλικο. Στο χωριό άλλοι είχαν αδέρφια στον Καναδά που τους βοήθαγαν, άλλοι ήταν δάσκαλοι, άλλοι είχαν πρόβατα. Εγώ από τη Δευτέρα τάξη, μέχρι που τελείωσα πέρασα bullying. Ήταν μια κοπέλα που έπαιρνε όλα τα παιδιά με το μέρος της και δεν μου μιλάγανε. Δεν ξέρω, ποτέ δεν έμαθα για ποιο λόγο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» η Έφη Θώδη, περιέγραψε την κακοποίηση που είχε δεχτεί από πρώην σύντροφό της. «Είχα έναν σύντροφο που με ζήλευε τρομερά. Ήταν ψυχανώμαλος και είχε σηκώσει χέρι πάνω μου και μου έλεγε βρισιές. Με κακοποιούσε μέχρι που τον έδιωξα.

Ήταν ακραία η συμπεριφορά του και μου έλεγε να μην γελάω. Μου έλεγε “θα είμαι κάτω από την πίστα και θα σε παρακολουθώ. Αν χαμογελάσεις αλίμονό σου”. Εμένα τώρα να μου κόψεις το γέλιο… Δεν τον κατήγγειλα στην αστυνομία, αλλά τον χώρισα».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός γάμου, η Έφη Θώδη σημείωσε ότι «Τώρα προτεραιότητα έχει ο γιος μου που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες. Τον συμβουλεύω όσο μπορώ, γιατί οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι».