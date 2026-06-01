Η Ιωάννα Τούνη έπαθε ηλίαση στη Μύκονο: «Ήμουν χάλια, με έπιασε τρέμουλο»

Μία δυσάρεστη περιπέτεια είχε η Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια της εξόρμησής της στη Μύκονο, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τους φίλους της και τον γιο της, Πάρη.

Όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα (01.06.2026) η γνωστή influencer, έπαθε την Κυριακή ηλίαση και η καλή διάθεσή της της καταστράφηκε. Η Ιωάννα Τούνη πέρασε δύσκολες ώρες καθώς ένιωσε έντονα τα συμπτώματα. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, κάποια στιγμή ένιωσε και τρέμουλο, γεγονός που την οδήγησε άρον άρον στο ξενοδοχείο της.

Ταυτόχρονα, η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα, καταναλώνοντας πολλά υγρά και ηλεκτρολύτες για να ενυδατώσει το σώμα της. Έτσι έδειξε και έναν απολαυστικό χυμό που ήπιε στο ξενοδοχείο, με φόντο την πισίνα. Μάλιστα, δεν βγήκαν καθόλου από το κατάλυμα που μένουν με τον σύντροφό της και τον γιο της, ώσπου να νιώσει εντελώς καλά.

«Δεν σας είπα ότι χθες έπαθα ηλίαση και ήμουν χάλια… Με έπιασε τρέμολο και το βραδάκι, οπότε γυρίσαμε σπίτι, κοιμηθήκαμε νωρίς και σήμερα πίνω φουλ υγρά και ηλεκτρολύτες και αράξαμε στο ξενοδοχείο να συνέλθω», έγραψε σε ένα από τα stories της η Ιωάννα Τούνη.

Νωρίτερα είχε δημοσίευσε και μία ανέμελη πόζα.

Μία μέρα νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε story με την τσάντα θαλάσσης των 7.000 ευρώ που αγόρασε, αλλά και ένα βίντεο με τα παιχνίδια του γιου της και του συντρόφου της στην πισίνα.