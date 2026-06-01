Αννούλα Βασιλείου: «Η μάνα του Μανώλη Αγγελόπουλου δεν με ήθελε, δεν με συμπάθησε ποτέ, γι’ αυτό κλεφτήκαμε»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Αννούλα Βασιλείου και αναφέρθηκε στη ζωή της με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα (01.06.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η Αννούλα Βασιλείου εξομολογήθηκε ότι η πεθερά της δεν την ήθελε και για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε να παντρευτεί με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αφού είχαν κάνει πρώτα 2 παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν δούλευα στου Τζίμη του Χονδρού, δούλεψα περίπου ένα μήνα. Έπαιρνα εκατό δραχμές τη βραδιά. Πολλά λεφτά για μένα, ε; Επτακόσια τη βδομάδα! Χαλάει το σχήμα και πάω μια μέρα στη δουλειά, και μου λέει ο υπεύθυνος εκεί, μου λέει “δεν θα δουλέψουμε” μου λέει, “γιατί χάλασε το σχήμα. Και θα ‘ρθει ο Διονυσίου. Ο Στράτος ο Διονυσίου. Θέλεις να δουλέψεις; Αλλά με 50 δραχμές…”. Πάλι με συνέφερε εμένα. “Ναι”, λέω, “θέλω”. Γιατί αγαπούσα και το τραγούδι βέβαια. Έτσι έγινε λοιπόν. Πάω στις πρόβες… Να κάνω πρόβες. Ποιος είναι μέσα; Ο Μανώλης Αγγελόπουλος! Μάλλον, πήγε να συζητήσει για δουλειά και αργότερα μου είχε πει, αφού ήμασταν μαζί, “ξέρεις τι είπα όταν σε είδα; Είπα λέει στον ξάδελφό μου, που ήτανε μαζί… “πρόσεξε μη χάσεις το μικρό απ’ τα μάτια σου”», είπε αρχικά για τη γνωριμία της με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Έπειτα εξήγησε πώς ήρθαν πιο κοντά, όταν δέχτηκε να της κάνει μαθήματα τραγουδιού στο σπίτι του.

«Έψησα εγώ τη μάνα μου και με πήρε και πήγαμε στο σπίτι του. Πήγα να μου κάνει πρόβες, για να με πάρει μαζί του. Ήμουν τότε 15 χρονών. Εκεί είδα την πεθερά μου για πρώτη φορά. Αυτή η πεθερά μου… τι μου ‘κανε! Με το που πάω μέσα, αρχίζει ένα βρισίδι στα τσιγγάνικα, άκουσα μόνο μία λέξη ελληνική, που έλεγε…”τι μου την έφερες εδώ;”, είπε. “Μη δίνεις σημασία”, μου λέει ο Μανώλης και με βάζει μέσα στην κρεβατοκάμαρα κλειδώνει και την πόρτα. Και αρχίζει να με μαθαίνει τραγούδια. “Θα σε πάρω μαζί μου”, μου λέει», δήλωσε ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μαμά του κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα στο πάτωμα μαζί με τον μικρό τον αδερφό δίπλα, από κάτω. Ο Μανώλης κοιμόταν στο κρεβάτι κι αυτή κοιμότανε κάτω. Με τον πιτσιρικά, τον άλλον το γιο, ενώ υπήρχε δωμάτιο. Και έξω στην αυλή δωματιάκια δύο και μαγείρευε έξω, για να μη λερώνει την κουζίνα. Παιδιά, είχε καθαριότητα, είχε αρχοντιά», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Εμένα η πεθερά μου δεν με συμπάθησε ποτέ. Δεν την είδα πολλές φορές στη ζωή μου. Δεν πήγαινα εγώ σπίτι. Αφού με έβαζε στο πορτ μπαγκάζ καλέ! Για να πάει στο σπίτι, μια φορά, δύο, με είχε βάλει στο πορτ μπαγκάζ τελικά για να πάρει απ’ το σπίτι για να μη με αφήσει να περιμένω κάτω, σε μια καφετέρια ας πούμε… Οι Τσιγγάνοι αρχηγοί είναι οι μάνες, όχι οι πατεράδες. Σέβονται τις μάνες τους. Αλλά και δεν ήθελε και να της εναντιωθεί κιόλας… ας πούμε. Δεν πήγαινα συχνά εκεί. Πήγαμε, αγοράσαμε σπίτι στη Νέα Σμύρνη και μείναμε εκεί», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Αννούλα Βασιλείου.

«Η μάνα του δεν ήθελε, οι Τσιγγάνοι δεν είχανε τίποτα μαζί μου. Οι Τσιγγάνοι μ’ αγαπούσανε. Δεν τους ενδιέφερε τι θα έκανε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Αλλά η μάνα του έπαιρνε τις αδελφές της, οι οποίες ήταν πολύ κατά μου και φτάσαμε στο σημείο να φύγουμε, να κλεφτούμε. Παιδιά, τράβηξα πάρα πολλά μέχρι να τον παντρευτώ. Αλλά όταν παντρεύτηκα εντάξει, ηρεμήσαμε. Αυτή δεν αγκάλιασε ποτέ τα παιδιά μου. Έκανα δύο παιδιά και μετά παντρευτήκαμε», ανέφερε στη συνέχεια για τον γάμο της με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Για τον θάνατο του Μανώλη Αγγελόπουλου η Αννούλα Βασιλείου εξομολογήθηκε: «Πήγα και τον είδα στην Αγγλία. Παιδιά, αυτό που είδα δε θα το ξεχάσω. Ένα ανθρωπάκι τόσο δα. Δεν έπρεπε να πάει να εγχειριστεί, τέλος πάντων. Μόλις τον είδα εγώ αυτό, γιατί καθόμουνα κάτω, στο κρεβάτι στα πόδια, με πιάνει ένα πράγμα και σηκώνομαι και τρέχω και φεύγω. Είχα πάει με τον γιο μου τον Ηλία, γιατί ο Στάθης τότε ήτανε φαντάρος. Και ήμασταν εγώ κι ο Ηλίας εκεί πέρα και φεύγω και πάω προς το σαλόνι, δεν ξέρω πού πήγα, σαν να λιποθύμησα, έτρεμα…. Και έρχεται ο Ηλίας και μου λέει “ρε μάνα, τι έπαθες;”. “Φέρε μου την τσάντα μου και το παλτό μου να φύγω, δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα”, του λέω. Έπαθα σοκ με αυτό που είδα.

«Έχω δύο εγγονούς Μανώληδες Αγγελόπουλους. Ο μεγάλος και ο μικρός. Και έχω και την εγγονή, Εμμανουέλα – Άννα. Δεν μπορούσανε δηλαδή να βάλουνε Άννα – Μανουέλα, βάλανε Μανουέλα εκεί. Όλα… Και τα τρία; Ρεζιλίκια που λέγανε “την πεθερά δεν την αγαπάτε, δεν σας αγαπάει κανένα παιδί”. Όχι μάνα μου, έβγαλα της μάνας μου το όνομα, γιατί αυτή άξιζε», δήλωσε στη συνέχεια.

«Έχω ακόμα το αυτόγραφο που μου ‘χε δώσει ο Μανώλης εκείνο το πρωινό στην Columbia», εξομολογήθηκε η Αννούλα Βασιλείου σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.