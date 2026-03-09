Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη: «Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς»

Μητέρα για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγους μήνες η Μαριάννα Πολυχρονίδη, όπως αποκάλυψε η ίδια το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026) όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, της επίσης εγκυμονούσας Κατερίνας Καινούργιου.

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή ήμουν έγκυος αλλά δεν ήθελα να το πω», είπε η Μαριάννα Πολυχρονίδη στην Κατερίνα Καινούργιου. Αυτή τη φορά, βέβαια, το χαρμόσυνο δεν θα μπορούσε να κρυφτεί…

Εκείνο που δεν αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν το φύλο του μωρού που περιμένει. «Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς», τόνισε και δεν έκρυψε ότι η ίδια και ο σύντροφό της, με τον οποίο είναι 10,5 χρόνια μαζί, είναι πολύ χαρούμενοι, αφού η απόκτηση ενός παιδιού ήταν κάτι που ήθελαν και οι δυο πολύ καιρό.

«Το θέλαμε πολύ, είμαστε 10 και μισό χρόνια μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο (σ.σ. ο σύντροφός της). Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο», είπε στην Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε ότι «στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας».

Αναφερόμενη στο πως περνά την περίοδο των πρώτων μηνών της εγκυμοσύνης της, η Μαριάννα Πολυχρονίδη είπε ότι «ρα άγχη και τις αγωνίες προσπαθείς να τα ρυθμίσεις, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία».

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι αρνήθηκε πολλές προτάσεις που είχε για να συμμετάσχει του χρόνου σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά δεδομένου ότι θα γεννήσει μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήθελε να αφήσει γρήγορα το μωρό της για να γυρίσει στη δουλειά.

«Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο. Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί», σημείωσε.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη περιέγραψε στην Κατερίνα Καινούργιου και τις αγωνίες και τους φόβους της όταν οι προσπάθειές της να μείνει έγκυος, δεν είχαν καρποφορήσει.

«Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι;

Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες. Κατερίνα μου, εγώ έχω κλείσει τα 45», τόνισε.