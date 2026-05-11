Super Κική στον Φειδία Παναγιώτου: Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα, είμαι πάρα πολύ σπάταλη

Η Super Κική παραχώρησε συνέντευξη στον Φειδία Παναγιώτου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τα χρήματα που ξοδεύει κάθε μήνα για να καλύψει τις ανάγκες της. Σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή, απάντησε πως το ποσό κυμαίνεται από 20 έως 30 χιλιάδες ευρώ. Είπε πως είναι σπάταλη και ότι προσπαθεί να το διορθώσει. Στόχος της είναι να σταματήσει να πληρώνει άτομα για να βρίσκονται κοντά της. Σε άλλο σημείο εξέφρασε παράπονα για τη στάση και τη συμπεριφορά της μητέρας της απέναντί της.

«Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα» είπε αρχικά η Super Κική στον Φειδία Παναγιώτου, όταν ξεκίνησε να μιλάει σχετικά με τα έξοδά της.

Στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή σχετικά με το πόσα χρήματα ξοδεύει το μήνα, η ίδια απάντησε: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».

Η ίδια ωστόσο εξομολογήθηκε ότι υπάρχει μία βαθύτερη αιτία πίσω από την ανάγκη της να ξοδεύει χρήματα, ειδικά όταν πρόκειται για τους ανθρώπους της ζωής της: «Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μην σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε».

«Με γ@@@@ε, ειδικά η μάνα μου. Ας πούμε μου ζητάει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με έχει πληγώσει φουλ απ’ όταν μεγάλωσα. Δηλαδή πιο πολύ απ’ όταν ήμουν μικρή. Και όταν έγινα Super Κική με ξεκ@@@@@@. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό δημόσια γιατί ντρέπομαι», αποκάλυψε, δηλώνοντας δημοσίως ότι έχει αισθανθεί πως ο κοινωνικός της περίγυρος εκμεταλλεύεται την επιτυχία της.