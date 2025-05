Έξαλλος ο Ντένζελ Ουάσινγκτον με φωτογράφο στις Κάννες: «Σταμάτα τώρα»

Ένα ατυχές συμβάν σημειώθηκε με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Ντένζελ Ουάσιγκτον στις Κάννες, αφήνοντας άφωνους όσους βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί.

Η New York Post δημοσιεύει ένα βίντεο όπου ο 70χρονος ηθοποιός Ντένζελ Ουάσιγκτον πλησιάζει τους φωτογράφους που είχαν βρεθεί στο κόκκινο χαλί στις Κάννες με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Highest 2 Lowest στην οποία πρωταγωνιστεί.

Αφορμή, κατά το ίδιο δημοσίευμα, ήταν η προσπάθεια ενός φωτογράφου να τραβήξει την προσοχή του Ουάσινγκτον την ώρα που συνομιλούσε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Σπάικ Λι, και τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία A$AP Rocky.

Ο διάσημος ηθοποιός γύρισε οργισμένος προς τον φωτογράφο και άρχισε να του φωνάζει.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the “Highest 2 Lowest” red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. Getty pic.twitter.com/NirZELEloi