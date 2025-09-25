Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: «Αν ανοίξεις το κινητό του θα δεις γυμνόστηθες, μοντέλα, όλα αυτά τα περίεργα»

Η Έλενα Γαλύφα μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τα επαγγελματικά και την προσωπική της ζωή. Αναφέρθηκε στον σύζυγο της και σε όλα εκείνα που κατά διαστήματα την ενοχλούν. Όπως είπε, πολλές φορές νευριάζει και σκέφτεται να τον χωρίσει, όμως τελικά υπερισχύει η αγάπη που τους έχει δέχει.

«Ο σύζυγός μου ζει μόνιμα στη Μύκονο και εγώ στην Αθήνα, μας κυνηγάει η απόσταση. Ίσως δεν κάνει να είμαστε μαζί πολύ καιρό, δεν ξέρω. Είμαστε μαζί 23 χρόνια. Έχει τύχει πολλές φορές να τον χωρίσω, με νευριάζει, δεν είναι όλα ομαλά», δηλώνει η Έλενα Γαλύφα.

«Είναι ότι έχουμε τον ίδιο ηθικό κώδικα. Έχω ψάξει το κινητό του. Ο Θοδωρής δεν θα μίλαγε ποτέ νομίζω στο τηλέφωνο ή θα έστελνε μηνύματα. Αν ανοίξεις το κινητό του θα δεις γυμνόστηθες, μοντέλα, όλα αυτά τα περίεργα που δεν θέλουμε να βλέπουμε εμείς οι γυναίκες αλλά τι να κάνω;

Χαζεύει άλλες γυναίκες, άσχετες. Να μην δει ο άνθρωπος; Δεν με ενοχλεί, αφού δεν θα τις έχει», παραδέχθηκε στην κάμερα του Alpha.

«Δεν θα μπορούσα να αισθανθώ πόνο, είμαι πονοφοβική. Μου είχαν κάνει πολύ δελεαστική πρόταση για το Survivor και δεν μπόρεσα. Είχα κάνει το trailer, με το που μου έδωσαν την δάδα, είπα ή θα τους κάψω όλους ή σηκώνομαι και φεύγω.

Με το που έφυγα από το στούντιο κατάλαβα ότι ήταν κάτι ξενικό», απαντά η Έλενα Γαλύφα για το ενδεχόμενο να τη βλέπαμε σε κάποιο αγωνιστικό ριάλιτι.

Η Έλενα Γαλύφα είχε προκαλέσει συζητήσεις όταν αναφέρθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη. «Εχει πάρα πολύ ωραία κορµοστασιά, γοητεία, star quality, τα οποία όλα θα απογειωθούν µε το ανάλογο στυλ και σε συνάρτηση πάντα µε την ιδιότητά του» είχε πει μεταξύ άλλων.