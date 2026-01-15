Έλενα Ράπτη: Τα τελευταία δυο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας

Η Έλενα Ράπτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της, Γιάννης Μπρατάκος. Αυτές οι δυσάρεστες περιπέτειες ανήκουν στο παρελθόν και πλέον το ζευγάρι κοιτάει ενωμένο μπροστά, με αισιοδοξία.

Η Έλενα Ράπτη και ο Γιάννης Μπρατάκος παρέμειναν ενωμένοι και κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Ο ένας έπαιρνε και έδινε δύναμη στον άλλον, όταν χρειαζόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα τελευταία δυο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου και οι δυο με προβλήματα υγείας. Χρειάστηκε να κάνω κάποιες επεμβάσεις. Δόξα τω Θεό όλα ξεπεράστηκαν. Είχαμε ο ένας τον άλλον. Προχωράμε με αισιοδοξία», ανέφερε αρχικά η Έλενα Ράπτη.

«Ξεπεράσαμε τα προβλήματα υγείας με τον σύζυγό μου έχοντας ο έναν τον άλλον. Αγαπώ, εκτιμώ τον σύζυγό μου, είναι το στήριγμά μου. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ασφαλές», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Μπρατάκος διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 28 Μαρτίου 2024, όταν και παραιτήθηκε. Παράλληλα, διετέλεσε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, από τον Ιούλιο του 2019.