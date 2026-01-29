Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Έλενα Τσαγκρινού: «Είναι λίγο νωρίς για να μιλήσω για τον χωρισμό μου από τον Dj Stephan»

«Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία» είπε η τραγουδίστρια
Έλενα Τσαγκρινού
Έλενα Τσαγκρινού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Για τον χωρισμό της από τον Dj Stephan, τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media και τη ζωή της με τον 1,5 έτους γιο της μίλησε η τραγουδίστρια, Έλενα Τσαγκρινού, στην εκπομπή Buongiorno και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα.

«Δε κάθομαι να διαβάζω συνεχόμενα τα αρνητικά σχόλια, γιατί αν έκανα αυτό στη ζωή μου, δε θα ήμουν καλά. Δε μπορώ να ακούω, “είναι κρίμα που τραγουδάς”. Για τον καθένα είναι επιλογή να κάνει κάτι στη ζωή του. Δε διαγράφω τα αρνητικά σχόλια. Η γνώμη του καθενός είναι αποδεκτή» ανέφερε η Έλενα Τσαγκρινού για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τη φωνή της στα social media.

Όσο για την καθημερινότητά της με τον 1,5 έτους γιο της, Ηρακλή, η Έλενα Τσαγκρινού ανέφερε: «Η ζωή με τον Ηρακλή είναι μαγική. Τώρα είναι σχεδόν 2 ετών. Τραγουδάω, με ακούει, με κοιτάει, του λέω τραγούδια και μπορώ να σου πω ότι έχει και ωραία φωνή».

Τέλος, η τραγουδίστρια χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες μίλησε και για τον χωρισμό της από τον Dj Stephan, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2022 και έφεραν στη ζωή τον γιο τους.

«Δε θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά» είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
101
75
70
46
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Huda Kattan: Οργή για την ιδρύτρια της Huda Beauty, την κατηγορούν ότι στηρίζει το καθεστώς του Ιράν και καλούν σε μποϊκοτάζ στα προϊόντα της
Η Kattan κοινοποίησε βίντεο που δείχνει φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν να καίνε φωτογραφίες του Παχλαβί και του Τραμπ - «Δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος» - Όταν τα προϊόντα της αποσύρθηκαν από τα ράφια της Sephora
Η Huda Kattan, η ιδρύτρια της Huda Beauty
6
Newsit logo
Newsit logo