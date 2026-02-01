Lifestyle

Έλενα Βουλγαράκη για Δημήτρη Παπανώτα: Το πραγματικά σύγχρονο και παντελονάτο είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο

Με μία μακροσκελή ανάρτησή της η Έλενα Βουλγαράκη απαντά στα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Παπανώτας
Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη
Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη / Ndp photo

Η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να ακολουθήσει τον εκλεκτό της καρδιάς της, ποδοσφαιριστή, Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα, κάτι που σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Παπανώτα, με την ίδια να απαντά άμεσα μέσα από το instagram της.

Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε με νέα ανάρτηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την επιλογή της να πάει στη Λισαβόνα για να είναι κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ».

voulgaraki post

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου”.

“Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

 

Υπενθυμίζεται ότι ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, δήλωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή στο ραδιόφωνο για να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβώνα.

Ο Κώστας Νικούλι
