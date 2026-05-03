Προκόπης Αγαθοκλέους: Ο τηλεοπτικός «Άγιος Παΐσιος» αποκάλυψε ότι χώρισε από τη σύζυγό του

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, που αγαπήθηκε από το πανελλήνιο μέσα από τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αποκάλυψε ότι δεν είναι πλέον ζευγάρι με τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι βρίσκεται σε μία περίοδο μεταβατική σε όλα τα επίπεδα. Ο Προκόπης Αγαθοκλέους εξομολογήθηκε παράλληλα ότι ο γάμος του ολοκληρώθηκε με όμορφο και ομαλό τρόπο.

«Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή ότι λείπει. Πολύ συχνές πτήσεις και πολύ συχνές επισκέψεις, περισσότερος ποιοτικός χρόνος», υπογράμμισε ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

«Με τη Μαρίνα δεν είμαστε πια ζευγάρι. Αυτός ο όμορφος κύκλος της συμβίωσης έκλεισε. Ευτυχώς έκλεισε όμορφα και έκλεισε με έναν και μόνο γνώμονα και σκοπό, τα δυο μας παιδιά. Τα δυο μας παιδιά είναι πλέον αυτά που καθορίζουν και τη δική μας σχέση και τη Μαρίνα, η οποία ήταν και παραμένει μια σχέση σεβασμού και αγάπης και μία ακριβώς σχέση δυο γονιών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν πια να υπάρξουν ως ανδρόγυνο με την καθαυτή έννοια του όρου, αλλά ως γονείς που θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό των παιδιών τους», σημείωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Προκόπης Αγαθοκλέους μιλώντας για τον γάμο του, τόνισε: «Μέτρησε 11 χρόνια η σχέση μας. Το 2018 παντρευτήκαμε. Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον».

«Η σχέση τέλειωσε χωρίς δράματα ή οτιδήποτε θα επέφερε πληγή. Ο ίδιος χωρισμός είναι μια πληγή, βιώνεται ως απώλεια και χρειάζεται τον χρόνο της. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.