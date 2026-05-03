Άννα Μπεζάν: Με το που άκουσα ότι υπάρχουν τρεις κύστες νόμιζα ότι έχω καρκίνο

Η Άννα Μπεζάν μίλησε για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και εξομολογήθηκε ότι μόλις άκουσε τη διάγνωση του γιατρού για κύστες νόμιζε ότι έχει καρκίνο.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Κυριακή (03.05.2026) στην εκπομπή «Ζω καλά» και μίλησε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για όλα. Όπως αποκάλυψε η Άννα Μπεζάν οι τριες κύστες που είχε ήταν 18 εκατοστά συνολικά.

«Έκανα μία επίσκεψη στον γυναικολόγο μου να συζητήσουμε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού. Και μου λέει “έλα να σε εξετάσω αφού ήρθες”. Και στην εξέταση, μου λέει “Άννα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα”. Εν τω μεταξύ ήταν και ο σύζυγός μου δίπλα, που δεν ήταν τόσο ψύχραιμος όσο εγώ, και μου είπε ότι “έχεις τρεις κύστες, οι οποίες συνολικά είναι 18 εκατοστά”. Να το τονίσω, όχι χιλιοστά, εκατοστά. Τεράστιες ήταν. Εντάξει, το μυαλό μου προφανώς πήγε στο κακό πρώτα… Με το που άκουσα κύστες νόμιζα ότι έχω καρκίνο. Και μετά ξεκίνησα έναν μαραθώνιο», εξομολογήθηκε η Άννα Μπεζάν.

«Επειδή είναι και λίγο έτσι αγχωτικός σαν άνθρωπος, ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Εγώ λίγο δεν καταλάβαινα, λίγο σκεφτόμουν το χειρότερο. Ο σύζυγός μου ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Μετά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος εξετάσεων, για να δούμε», πρόσθεσε ακόμα για την αντίδραση του συζύγου της, Δημήτρη Παππά.

«Δεν είχα βρει ποτέ. Απλά είχα λίγο αιμορραγία και λίγο ακανόνιστο κύκλο, αλλά νόμιζα ότι είτε μπορεί να είμαι αγχωμένη, είτε μπορεί να κρύωσα, είτε οτιδήποτε», είπε ακόμα για το γεγονός ότι δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, καθώς δεν είχε έντονα συμπτώματα.

«Συζητήσαμε το ενδεχόμενο εξωσωματικής για δεύτερο παιδί, λόγω ενός άλλου προβλήματος. Οι κύστες ήτανε πρόβλημα, δηλαδή για το κομμάτι της εξωσωματικής έπρεπε να τις αντιμετωπίσω. Έκανα χειρουργείο. Ήταν εύκολη η αποκατάσταση μετά, δύο μέρες ήταν λίγο η ενόχλησή μου, ωστόσο επανεμφανίστηκαν», δήλωσε παράλληλα η Άννα Μπεζάν.