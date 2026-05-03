H Σία Κοσιώνη απολαμβάνει ένα μαγευτικό ταξίδι της στο Κάιρο – Η selfie που δημοσίευσε στις πυραμίδες

Η Σία Κοσιώνη αποφάσισε να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να ζήσει νέες εμπειρίες. Η γνωστή δημοσιογράφος πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και επισκέφθηκε όλα τα μαγευτικά μέρη της χώρας.

Μάλιστα, την Κυριακή (03.05.2026) η Σία Κοσιώνη που φέρεται ότι έχει πάρει απόφαση να πάρει «διαζύγιο» από τον ΣΚΑΪ και μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς, είναι οριστική, δημοσίευσε μία υπέροχη φωτογραφία στο Instagram από το ταξίδι της. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού του Φαλήρου ποζάρει με φόντο την πυραμίδα.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα μέσω της ανάρτησής της προς τους followers της. Έγραψε, λοιπόν, ότι πάντα ακολουθεί τον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα στην πόζα της εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό μαντήλι που φορούν στην έρημο.

«Πάντα ακολουθώ τον ήλιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σία Κοσιώνη.

Εν τω μεταξύ η Σία Κοσιώνη δεν έχει αναφερθεί στις φήμες περί αποχώρησης από τον ΣΚΑΪ, ωστόσο πρόσφατα θέλησε να αποχαιρετίσει δημοσίως τον διευθυντή ενημέρωσης και ειδήσεων του σταθμού, Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος έφυγε από το κανάλι.