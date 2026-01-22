Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δεν ξέρω πως θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα παιδί, νομίζω πολύ βαρετή»

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και στην καθημερινότητα της ο ερχομός της κόρης της, Φαίδρας μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Χαραλαμπούδη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1/2026) στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

«Η μητρότητα μου έδωσε αυτοπεποίθηση, με ξεκλείδωσε. Γιατί, όταν έχεις ένα μωρό το οποίο εξαρτάται εντελώς από σένα και συ τα καταφέρνεις, βλέπεις ότι μπορώ και το κάνω. Μπορώ και το κοιμίζω, μπορώ και το θηλάζω, μπορώ και το ταϊζω, μπορώ και το προστατεύω, μπορώ να είμαι εγώ ο Θεός του. Παίρνεις, λοιπόν, μια τεράστια επιβράβευση, χωρίς να το καταλάβεις, ότι μπορείς να κουνήσεις τη γη» δήλωσε αρχικά η ηθοποιός, Έλενα Χαραλαμπούδη.

«Πριν σκεφτόμουν πως ίσως και να μην τα καταφέρω, ότι ίσως να υπάρχουν και άλλοι που κάνουν πιο καλά τα πράγματα από μένα. Όταν όμως έχεις ένα παιδί που δεν κοιμάται και καταφέρνεις εσύ να το κοιμίσεις, είναι σημαντικό. Φυσικά μοιράζεσαι τη γονεϊκότητα με τον άλλον αλλά τον πρώτο καιρό η μαμά είναι πάρα πολύ κοντά με το παιδί, πρακτικά».

«Δεν ξέρω πως θα ‘ταν η ζωή μου αν δεν είχα παιδί. Νομίζω, για μένα προσωπικά, πολύ βαρετή. Εμένα δεν μου είχε βγει μέχρι τότε, δεν ήθελα να κάνω παιδία αλλά μου το έβγαλε ο άνδρας μου. Η σχέση μου μου το έβγαλε, όπως και άλλα πράγματα και κυρίως αυτοπεποίθηση» συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Χαραλαμπούδη.