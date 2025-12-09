Ελένη Φουρέιρα: Ήμουν παιδί από την Αλβανία, έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο YouTube. Η pop star άνοιξε την καρδιά της για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στο ξεκίνημα της καριέρας της και εξομολογήθηκε ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα.

Για την Ελένη Φουρέιρα τίποτα δεν ήταν εύκολο στο ξεκίνημα. Όπως είπε, ορισμένες από τις συνεργασίες που είχε ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολες για την ίδια. Ωστόσο αγωνίστηκε, δούλεψε και δικαιώθηκε. Πλέον βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες» αναφέρει αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

«Σιχαίνομαι να συμβεί κάτι και να μου πεις ψέματα για να με κάνεις να νιώσω καλά. Πέρασα μια μίνι κατάθλιψη σε εκείνη την εποχή. Έφυγα από εκεί ταραγμένη και πήγα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ήθελα απλά να κοιμηθώ για να γυρίσω σπίτι μου», είπε για τη δύσκολη περίοδο που έζησε.

«Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο Θεός”. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά», αποκάλυψε η Ελένη Φουρέιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά την ώρα που το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας «σαρώνει» με αλλεπάλληλα no1 στα digital charts. Έχει γίνει viral στα social media και ξεχωρίζει στο ραδιοφωνικό airplay. Το «Hybrid» έγινε εξώφυλλο στo New Music Friday, τη λίστα του Spotify με τις πιο σημαντικές κυκλοφορίες, λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anestis Evangelopoulos (@anestisevangelopoulos)

«Δε ζηλεύω πάρα πολύ. Είναι και η ενέργεια του άλλου. Το καταλαβαίνεις αν δε σου δίνει δικαιώματα. Δε μπορείς να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι… Αν είναι ο σύντροφός μου να ερωτευτεί κάποιον άλλον άνθρωπο και να θέλει κάποιον άλλον και όχι εμένα, μπορεί να με πονέσει αλλά στο τέλος, επειδή τον αγαπάς, θες να είναι ευτυχισμένος», είχε πει παλαιότερα η Ελένη Φουρέιρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε.