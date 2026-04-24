Η Δανάη Παππά είχε ατύχημα: Πήγε στο γύρισμα του «Άγιου έρωτα» με πατερίτσες και μπαταρισμένο πόδι

Η Δανάη Παππά εμφανίστηκε στα γυρίσματα της σειράς «Άγιος έρωτας», με νάρθηκα στο πόδι, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά. Με βάση τις πληροφορίες του newsit.gr οι πατερίτσες και ο νάρθηκας στο πόδι της όμορφης ηθοποιού δεν αποτελούν μέρος του ρόλου της Χλόης, που υποδύεται στο σίριαλ του ALPHA.

Αυτό σημαίνει ότι η Δανάη Παππά είχε προφανώς κάποιο ατύχημα. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη (23.04.2026) στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να περπατά με πατερίτσες. Μάλιστα, παρά τις δύσκολες ώρες που περνάει παραμένει συνεπής στις υποχρεώσεις της και βρίσκεται κανονικά στο σετ του «Άγιου έρωτα».

Μέχρι στιγμής η όμορφη καλλιτέχνιδα δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς προκλήθηκε το ατύχημα και το υλικό που ανέβασε ήταν repost από άλλο διαδικτυακό της φίλο.

«Υπήρχε μία περίοδος στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα, και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσανε πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είχε εξομολογηθεί η Δανάη Παππά σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες.