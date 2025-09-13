Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη: Απο την αγαπημένη της Άνδρο στο φθινοπωρινό και πανέμορφο Εδιμβούργο

Η παρουσιάστρια άφησε πίσω της της ηλιόλουστη Ελλάδα και ταξίδεψε στην μακρινή Σκωτία
Η Ελένη Μενεγάκη
Η Ελένη Μενεγάκη / φωτό instagram

Μετά από ένα καλοκαίρι μέσα στον ήλιο και την ζέστη, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται να ήθελε να αλλάξει τελείως σκηνικό και θερμοκρασίες αφήνοντας πίσω την αγαπημένη της Άνδρο και ταξιδεύοντας στην μακρινή και φθινοπωρινή Σκωτία και συγκεκριμένα στο Εδιμβούργο.

Η γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη, που πλέον κάνει ένα διάλειμμα από τις οθόνες μας και απολαμβάνει τα ταξίδια και τις διακοπές της  εξερευνώντας νέους προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με τις φωτογραφίες που ανέβασε από το Εδιμβούργο να εντυπωσιάζουν.

Η Ελένη Μενεγάκη πέρασε το καλοκαίρι με την οικογένεια της στο νησί της Άνδρου, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της και τις υπόλοιπες χρονιές. Η εναλλαγή αυτή όμως από τα νησιά των Κυκλάδων στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, μας δείχνει ότι είναι έτοιμη για νέες εμπειρίες και πιο μακρινά ταξίδια.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο instagram ποζάροντας ανανεωμένη και ανέμελη με φόντο κάποια λουλούδια, φορώντας ένα κόκκινο ζεστό μπουφάν, μαύρη αθλητική φόρμα και sneakers.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo