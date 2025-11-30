Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές για τα γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου και οι σπάνιε πόζες από το παρελθόν

Η Ελένη Μενεγάκη πάνω από όλα είναι μία στοργική μητέρα, που λατρεύει τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τους γάμους της με τον Γιάννη Λάτσιο και τον Μάκη Παντζόπουλο. Την Κυριακή (30.11.2025) ο μονάκριβος γιος της, Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 ετών και η μητέρα του θέλησε να του στείλει ευχές και δημοσίως.

Η διάσημη παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από κοινές τους πόζες, από την εποχή που ο Άγγελος Λάτσιος ήταν μικρό αγοράκι μέχρι και σήμερα. Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε το εν λόγω φωτογραφικό υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και κάτω από την ανάρτησή της οι διαδικτυακοί της φίλοι τής έστειλαν τις ευχές τους.

«Ευτυχισμένα 23α γενέθλια Άγγελε», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Mάλιστα, κάτω από την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη σχόλιο έκανε και ο γιος της, ο οποίος τής χάρισε μία κόκκινη καρδιά. Αμέσως εκείνη έσπευσε να του απαντήσει και του έγραψε: «Παιδί μου».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο έγινε γνωστό ότι ο Άγγελος Λάτσιος ανοίγει εστιατόριο στην Άνδρο, με τη στήριξη φυσικά της μητέρας του.

Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή «Super Kατερίνα» όταν παρουσίασε τις ξέγνοιαστες διακοπές της Ελένης Μενεγάκη στο νησί, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος. Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναφέρει ότι ο γιος της παρουσιάστριας θα ασχοληθεί με τον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας δικό του εστιατόριο στην Άνδρο.