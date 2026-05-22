Γιώργος Αλκαίος για την μητέρα του: Δεν έχουμε καμία σχέση, χώρισε με τον πατέρα μου και με «έκλεψε» από τις ΗΠΑ

Ο Γιώργος Αλκαίος βρέθηκε καλεσμένος στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube μιλώντας για την πορεία του, το διάστημα της αποχής του και την μητέρα και τον πατέρα του. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την απόφασή του να μην μοιράζεται δημόσια προσωπικές του στιγμές και σχέσεις.

«Δεν έβγαζα καμία σχέση με τους γονείς μου, ποτέ (σ.σ. προς τα έξω) Τον πατέρα μου τον ξέρετε, τον Γιάννη Βασιλείου, αν τσακωνόμασταν δεν θα έβγαινα να το πω. Μου αρέσει να έχω προσωπική ζωή γιατί λειτουργώ. Άμα δεν έχω προσωπική ζωή, δεν λειτουργώ. Κανένας δεν λειτουργεί, μη βλέπεις τώρα που γίνονται όλα αυτά», είπε αρχικά ο Γιώργος Αλκαίος.

«Έζησα σε μια εποχή που γινόντουσαν σχέσεις για εξώφυλλα περιοδικών, επί τού του, δεν ήθελα να το πω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Λένε: ο τάδε με την τάδε και δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί εγώ να βγάλω το προσωπικό μου; Δεν υπάρχει λόγος», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Απαντώντας για την μητέρα του και όσα άλλαξαν στα παιδικά του χρόνια μετά τον χωρισμό των γονιών του: «Με την μητέρα μου καμία σχέση. Έγινε αυτό με τον πατέρα μου, χωρίσανε. Εγώ ήμουν πιτσιρίκι, με έκλεψε από την Αμερική, με έφερε εδώ πέρα και γίνανε κάποια δικαστήρια.

«Μεγάλωσα με μια γιαγιά, έναν πατέρα και θείες, θείους, που ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση, χωρίς να βάζω στο μυαλό μου πού είναι η μάνα μου. Κάποια στιγμή ήρθε όλο αυτό και με “χτύπησε” στην εφηβεία μου και μετά είπα ότι δεν θα ασχοληθώ…» εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αλκαίος.