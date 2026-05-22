Κατερίνα Ζαρίφη: «Σκέφτομαι πολύ δυνατά να υιοθετήσω παιδί»

«Full. Το σκέφτομαι», απάντησε η Κατερίνα Ζαρίφη σε ερώτηση για το αν θα υιοθετήσει ένα παιδί.

Στο ενδεχόμενο της υιοθεσίας αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη την Παρασκευή (22.05.2026). Κατά τη διάρκεια της στήλης της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, αφορμή αποτέλεσε η προβολή ενός βίντεο με ένα παιδάκι από την Αφρική που έκανε καράτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε: «Λιώνω όταν βλέπω αυτά τα βίντεο. Έχω και μια αδυναμία σε αυτά τα παιδάκια, στα μαυράκια πεθαίνω…».

Τότε, η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε αν σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε: «Full. Το σκέφτομαι και θα το… Ναι. Το σκέφτομαι και το σκέφτομαι πολύ δυνατά».

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αίσθηση και θετικά σχόλια στο πλατό του Buongiorno.