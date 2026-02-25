Ελένη Ψυχούλη: «Στην εγκυμοσύνη έτρωγα μόνο μαρούλια και αστακούς, τότε είχαμε λεφτά»

«Μπορεί να είχε ασβέστιο και να το ζητούσε το παιδί, τι να πω» είπε μεταξύ άλλων η Ελένη Ψυχούλη, μιλώντας για την εγκυμοσύνη της.

Την Ελένη Ψυχούλη φιλοξένησε στην εκπομπή της το πρωί της Τετάρτης (25.02.2026) η Κατερίνα Καινούργιου, με την κουβέντα μεταξύ των δύο γυναικών να περιστρέφεται γύρω από τη μαγειρική, τη μητρότητα και την εγκυμοσύνη. Η δημοσιογράφος τόνισε πως είναι «οικιακή μαγείρισσα» και όχι επαγγελματίας σεφ, αποδίδοντας την τηλεοπτική της επιτυχία στην αυθεντικότητα και την ταύτιση με τον μέσο τηλεθεατή.

«Στην εγκυμοσύνη μου δεν έτρωγα τίποτα, μόνο μαρούλια και αστακούς. Τότε… είχαμε λεφτά. Αυτό μου ζητούσε το σώμα μου, δεν ξέρω για κάποιον λόγο. Μπορεί να είχε ασβέστιο και να το ζητούσε το παιδί, τι να πω», περιέγραψε με χιούμορ η Ελένη Ψυχούλη.

«Είναι φοβερό ότι καθεμιά μας περνάει όλη αυτή την πολύ ωραία φάση, που κανονικά θα ‘πρεπε να ‘ναι ξέγνοιαστη, να μην την νοιάζει τίποτα, να το χαίρεται, την περνάμε με αγωνίες. Η καθεμιά έχει τις δικές της. Αν θα επανέλθεις, πώς θα ‘ναι το σώμα μου, πώς θα ‘ναι η σχέση μου, η καθεμιά κάτι έχει. Κατάλαβες; Αν θα είμαι καλή μαμά;», σχολίασε η δημοσιογράφος.

«Εννοείται πως θυμάμαι τις πρώτες στιγμές και νομίζω πως είναι κάτι που δεν το ξεχνάς ποτέ. Είναι μία φοβερή στιγμή, αλλά επειδή αυτά θα σ’ τα πουν κι άλλοι, εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό που έρχεται για σένα είναι το πιο σημαντικό ίσως πράγμα στη ζωή σου, αλλά ταυτόχρονα και το πιο δύσκολο», είπε.

«Ξέρεις, δεν μιλάμε ποτέ για τις δυσκολίες, δεν μιλάμε ποτέ για τα αντίθετα, λες και υπάρχει ένα ταμπού, ότι αν πω εγώ ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, είναι οι στιγμές που θες να το πετάξεις απ’ το μπαλκόνι, σημαίνει ότι δεν αγαπάω το παιδί μου. Δηλαδή κάπως πρέπει λίγο να απελευθερωθούμε κι απ’ αυτό», συμβούλευσε η Ελένη Ψυχούλη τη μέλλουσα μητέρα, Κατερίνα Καινούργιου.