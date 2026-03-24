Ελένη Ράντου: Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό

Η Ελένη Ράντου βραβεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026) σε ειδική τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών, για την πολυετή προσφορά της και αμέσως μετά παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η ηθοποιός ανέφερε πως δεν αισθάνεται άνετα όταν βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση. Κάθε φορά βασανίζεται, όπως είπε στο απόσπασμα των δηλώσεών της, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day».

«Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω κι άλλη υπέρβαση να κάνω», εξομολογείται η Ελένη Ράντου.

«Ίσως πρώτη φορά το είπα στην τελευταία μου δουλειά», επισημαίνει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι πολύ», παραδέχεται κλείνοντας η Ελένη Ράντου.

«Τα έχω χαμένα με την αγάπη του κόσμου. Εκεί που λες ότι έκλεισε ένας κύκλος, θέλουν και άλλο, παίρνω και άλλη αγάπη» είχε πει η Ελένη Ράντου προ μηνών για την αποδοχή της δουλειάς της από το κοινό.