Μάικλ Τζάκσον: Τον κακοποιούσαν σεξουαλικά ως παιδί αλλά το θεωρούσε «παιχνίδι» – Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις

«Ο Μάικλ Τζάκσον παραδέχτηκε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν παιδί και χρησιμοποίησε μία ανατριχιαστική λέξη για να περιγράψει τις αηδιαστικές πράξεις». Αυτό λέει ο στενός φίλος του αξέχαστου θρύλου της ποπ, Τζέφρι Μαρκ, παραγωγός βραβευμένος με Έμμι.

Σύμφωνα με τη «New York Post», ο Μαρκ υποστηρίζει ότι ο «βασιλιάς της ποπ», Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, του είχε εκμυστηρευτεί ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο MJ «ανοίχτηκε» στον φίλο του, αφού έμαθε ότι και εκείνος είχε τα ίδια βιώματα ως παιδί.

Ο αείμνηστος σούπερ σταρ περιέγραψε λεπτομερώς πώς «ένας ενήλικας τον άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο», ενώ ήταν παιδί-καλλιτέχνης.

Ωστόσο, αντί να θεωρήσει την κακοποίηση εγκληματική ή ακόμη και ανώμαλη, ο Τζάκσον ερμήνευσε αυτές τις πράξεις ως φυσική συμπεριφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο MJ φέρεται να έκανε αυτές τις αποκαλύψεις σε ιδιωτικές συζητήσεις με τον Μαρκ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αρχές 2000.

thriller by michael jackson. pic.twitter.com/eRYJIDLsek — songs that changed history (@iconiksongs) May 11, 2026

Ο Τζάκσον δεν αποκάλυψε ποτέ στον Μαρκ την ταυτότητα του κακοποιητή του

Ο καλλιτέχνης του «Thriller» ήταν θύμα ενός σεξουαλικού «αρπακτικού» και έφερε ένα «βαρύ συναισθηματικό φορτίο» καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του, πιστεύει ο Μαρκ.

Ο Τζάκσον δεν αποκάλυψε ποτέ στον Μαρκ την ταυτότητα του κακοποιητή του.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη για την τραυματισμένη παιδική του ηλικία έρχεται την ώρα που το παγκόσμιο κοινό παρακολουθεί με ενθουσιασμό την άνοδο του MJ από παιδικό αστέρι σε διεθνές είδωλο στη μουσική βιογραφική ταινία «Michael».

Η ταινία, η οποία έχει ήδη αποφέρει κέρδη σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, δεν περιλαμβάνει τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Μαρκ – ούτε απεικονίζει τις πολλές κατηγορίες για παιδική κακοποίηση που διατυπώθηκαν εναντίον του Τζάκσον.

Ο Μαρκ πιστεύει ότι «η τραγωδία» της παιδικής ηλικίας του MJ μπορεί να εξηγήσει γιατί, ως ενήλικας, έμπλεξε σε προβλήματα λόγω των σχέσεών του με αγόρια.

Οκτώ από τους ανήλικους που κάποτε ήταν σύντροφοί του έχουν δηλώσει δημοσίως ότι ο σταρ τούς κακοποίησε.

Michael Jackson taking his spot back after being rudely interrupted pic.twitter.com/h3FLCytIvL — J Michelle Michelle (@jmichelle555) May 17, 2026

«Δεν ήξερε τι ήταν σωστό και τι λάθος…»

Ο Μαρκ πιστεύει ότι ο Τζάκσον «δεν ήταν κακός» – αλλά ίσως ήταν τόσο συναισθηματικά καθυστερημένος και τραυματισμένος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που δεν ήξερε «τι ήταν σωστό και τι λάθος».

Ο Τζάκσον έκανε αυτές τις αποκαλύψεις στον Μαρκ κατά τη διάρκεια αρκετών φιλικών συζητήσεων στην έπαυλη του κοινού τους φίλου και δερματολόγου Δρ Άρνολντ Κλάιν στο Χάνκοκ Παρκ του Λος Άντζελες, αλλά και σε πάρτι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Ο Μάικλ είπε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν χρησιμοποίησε αυτούς τους όρους, επειδή δεν το θεωρούσε κακοποίηση ή σεξ, αλλά πως ”ήταν ώρα για παιχνίδι”».

Ο Τζάκσον δεν μπήκε ποτέ σε λεπτομέρειες σχετικά με την κακοποίηση.

«Ο Μάικλ ανέφερε, σε πολύ γενικές γραμμές, ότι υπήρχαν επαφές μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και όχι μόνο.

Δεν είναι ότι ο Μάικλ είπε: ”Ω, κακοποιήθηκα”. Αυτό δεν θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό.

Επειδή είχε μάθει να θεωρεί ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και φυσικό… Εκτός του ότι συνέβαινε συχνά, ήταν μέρος της ανατροφής του και ήταν φυσιολογικό»!

Ο πατέρας Τζο Τζάκσον

Αυτές οι αποκαλυπτικές εκμυστηρεύσεις έγιναν αρκετά χρόνια μετά την εξωδικαστική συμφωνία με την οποία ο MJ κατέβαλε στον κατηγορούμενο για παιδική κακοποίηση Τζόρντι Τσάντλερ πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η αδελφή του, η Λα Τόγια, σε συνεντεύξεις που έδωσε τη δεκαετία του 1990, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας τους, ο Τζο Τζάκσον, την κακοποιούσε όταν ήταν παιδί. Ωστόσο, αργότερα ανακάλεσε αυτές τις δηλώσεις.

Ο MJ μιλούσε συχνά για το γεγονός ότι ο πατέρας του τον χτυπούσε κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας στο Γκάρι της Ιντιάνα, κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ του 2003 «Living with Michael Jackson», αποκάλυψε ότι τον είχε συγχωρήσει «εντελώς».