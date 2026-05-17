Γιάννης Αϊβάζης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο»

Ο Γιάννης Αϊβάζης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με τα social media αλλά και για τις φορές που δημοσιογράφοι ξεπέρασαν τα όρια.

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε τα πάντα στην στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live», του ΣΚΑΪ. Όσα είπε ο Γιάννης Αϊβάζης προβλήθηκαν την Κυριακή (17.05.2026).

«Τα ΜΜΕ μου έχουν συμπεριφερθεί με σεβασμό. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κιτρινίζουν πράγματα ή μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν έχει σημασία το τι λέγεται αλλά σημασία έχει ποιος το λέει πάντα», επισήμανε, αρχικά, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Υπήρξαν στιγμές που έχω στενοχωρηθεί, υπήρξαν στιγμές που έχω κινηθεί νομικά όταν προσέβαλαν εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που με έχουν εξυμνήσει», πρόσθεσε ο Γιάννης Αϊβάζης.

«Θυμάμαι πολλά πράγματα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός. Παράνοιες», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Αϊβάζης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη το μεσημέρι της Κυριακής.