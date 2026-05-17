Lifestyle

Γιάννης Αϊβάζης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο»

««Υπήρξαν στιγμές που έχω στενοχωρηθεί, υπήρξαν στιγμές που έχω κινηθεί νομικά όταν προσέβαλαν εμένα και την οικογένεια μου», παραδέχτηκε
Γιάννης Αϊβάζης
O Γιάννης Αϊβάζης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Αϊβάζης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με τα social media αλλά και για τις φορές που δημοσιογράφοι ξεπέρασαν τα όρια.

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε τα πάντα στην στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live», του ΣΚΑΪ. Όσα είπε ο Γιάννης Αϊβάζης προβλήθηκαν την Κυριακή (17.05.2026). 

«Τα ΜΜΕ μου έχουν συμπεριφερθεί με σεβασμό. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κιτρινίζουν πράγματα ή μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν έχει σημασία το τι λέγεται αλλά σημασία έχει ποιος το λέει πάντα», επισήμανε, αρχικά, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Υπήρξαν στιγμές που έχω στενοχωρηθεί, υπήρξαν στιγμές που έχω κινηθεί νομικά όταν προσέβαλαν εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που με έχουν εξυμνήσει», πρόσθεσε ο Γιάννης Αϊβάζης.

«Θυμάμαι πολλά πράγματα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός. Παράνοιες», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Αϊβάζης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη το μεσημέρι της Κυριακής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
134
116
116
107
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo