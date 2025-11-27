Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η μητρότητα είναι κάτι πολύ ιερό, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω αυτή τη στιγμή»

«Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί με αυτές που δεν θέλουν», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Ελεονώρα Ζουγανέλη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025). Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε τόσο για το θέατρο όσο και την προσωπική της ζωή.

«Είναι μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου και το απολαμβάνω», είπε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Στις 5 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, στην οποία πρωταγωνιστεί: «Κάθε φορά που έρχεται το θέατρο και μου χτυπάει την πόρτα, εξελίσσεται σε μία πάρα πολύ όμορφη χρονιά.

Το αγαπάω πάρα πολύ και κάθε φορά που το αγγίζω, το αγαπάω ακόμα περισσότερο. Το θέατρο έχει άλλες ταχύτητες, έχει να συνεργαστείς με πολύ διαφορετικό κόσμο, με πολύ κόσμο. Ξεκινάμε με πολλή χαρά».

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανέφερε στη συνέχεια: «Κατά περιόδους κάνω ψυχανάλυση, μέσα στα χρόνια είναι μία διαδικασία η οποία έρχεται και βρίσκει πολύ συχνά τη ζωή μου. Εμένα με έχει βοηθήσει πολύ το επάγγελμά μου και για αυτό νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Η ενασχόλησή μου με τους ανθρώπους μέσα από το τραγούδι και μέσα από το θέατρο, με έχει κάνει να κατανοήσω την ανθρώπινη φύση».

Για τη Μαρινέλλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε: «Την κυρία Μαρινέλλα είχα τη χαρά να την γνωρίσω. Έχουμε συναντηθεί δυο τρεις φορές στα θέατρα. Μία φορά κάναμε μία εκπομπή που έκανε στο MEGA η ίδια με τον Αντώνη Ρέμο και με είχαν καλέσει και εκεί τραγουδήσαμε μαζί. Τη θαυμάζω πάρα πολύ».

Για την προσωπική της ζωή, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε: «Εγώ είμαι λίγο πιο φειδωλή στα λόγια συνειδητά. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο δεν θέλω να παραχωρήσω σε κανέναν. Είμαι συνεσταλμένη και θεωρώ τα προσωπικά μου αισθήματα και σκέψεις δική μου κληρονομιά.

Σίγουρα, ο άνθρωπος που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας και μπορούμε να έχουμε τελικά, είναι ένας άνθρωπος που μας βγάζει τα δικά μας καλά στοιχεία και είναι μία σχέση αμφίδρομη. Είναι όμορφο να έχουμε όνειρα και στόχους αλλά είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι είμαστε εμείς και η ζωή κάπως.

Η μητρότητα είναι κάτι πολύ ιερό, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω αυτή τη στιγμή. Σέβομαι τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί με αυτές που δεν θέλουν».