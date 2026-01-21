Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλο

Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νίκος Συρίγος παραμένουν σε σχέση, με τους δυο τους να φροντίζουν διαχρονικά να μην απασχολούν με τα προσωπικά τους. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στον σύντροφό της, στην εξωτερική της εμφάνιση, ενώ προσπάθησε να σκιαγραφήσει πτυχές του χαρακτήρα της.

Όπως είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στη συζήτηση με την Όλγα Λαφαζάνη, ο Νίκος Συρίγος την γοητεύει. Αυτό όμως αφορά την ίδια και δεν καταλαβαίνει τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική ζωή της. Βρίσκει άκομψο το ενδιαφέρον ορισμένων για όσα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ίδια.

«Στις πρόβες της παράστασης είχα αγωνία για το πώς θα συνυπάρξω στη σκηνή με τον πατέρα μου. Τελικά ακολουθώ τα βήματά του, παλιότερα δεν ήθελα να το αποδεχθώ. Με τους γονείς μου πέρασα πάρα πολλή αντίδραση στο παρελθόν και ακόμα περνάω», εξομολογείται η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά.

Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω», καταλήγει για την προσωπική της ζωή η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και κατ’ επέκταση με τους άλλους. Είμαι ντροπαλή, σίγουρα συνεσταλμένη. Δεν μου αρέσει να κάνω θόρυβο, προτιμώ να παρατηρώ. Βέβαια, πάνω στη σκηνή πρέπει να βγεις και να κάνεις θόρυβο, οπότε εκεί υπάρχει μία μετάβαση», παραδέχεται χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

«Πειραματίστηκα πολύ με τα μαλλιά μου, γενικά είμαι πειραματικό στοιχείο. Δεν έχω confort zone, φοβάμαι τις αλλαγές αλλά τις τολμάω, δεν είμαι άνθρωπος που επαναλαμβάνομαι. Μου αρέσει μια συγκεκριμένη εικόνα και παίζει ρόλο στην ψυχολογία μου.

Προσπαθώ να την έχω αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική, συνεχώς ανεβοκατεβαίνω», σημείωσε στη συνέχεια της κουβέντας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και τις αλλαγές που έχει κάνει κατά καιρούς.