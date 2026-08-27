Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε το τατουάζ στον ώμο της για τα παιδιά και τον σύντροφό της που πέθανε από ALS

Ένα τατουάζ στον ώμο της για τα δύο παιδιά και τον αείμνηστο σύντροφό της Μπράιαν Ράνταλ, που πέθανε το 2023 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με την ALS, αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ.

Η ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, έδωσε το «παρών» (χθες 26.08.2026) στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Νικόλ Κίντμαν, Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, φορώντας ένα στράπλες φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο του οίκου Givenchy, σύμφωνα με το E! News. Τη στιγμή που πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, φάνηκε το διακριτικό τατουάζ που έχει στο σώμα της.

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Η Σάντρα Μπούλοκ / REUTERS / Dylan Martinez

Πρόκειται για τα γράμματα «L» και «B», τα οποία είναι μπλεγμένα μεταξύ τους, μαζί με έναν εκθέτη με τον αριθμό 2, που παραπέμπουν στα αρχικά του 16χρονου γιου της Λούις, της 12χρονης κόρης της Λάιλα και του Μπράιαν Ράνταλ, ο οποίος πέθανε έπειτα από τριετή μάχη με την ALS.

Το τατουάζ της Σάντρα Μπούλοκ / Photo by Lia Toby / Getty Images



Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «SmartLess» η Σάντρα Μπούλοκ είχε αναφερθεί στον τρόπο που τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με τη νόσο, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή.

«Είχαν πλήρη επίγνωση. Απόλυτη επίγνωση, γιατί τελικά, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι κατάκοιτος, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», ανέφερε αρχικά, σημειώνοντας: «Ο Λούις το διαχειρίστηκε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα.

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Περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Μπράιαν, κατάλαβε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται».

Η ηθοποιός είπε ακόμη: «Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, ήταν περισσότερο δεμένη μαζί του μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από το τέλος. Και τότε μου είπε “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να πάω να τον επισκεφθώ;”. Και της είπα “Φυσικά”. Και της είπα “Αλλά αν θέλεις να πας να τον επισκεφθείς, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν θέλεις να φύγεις, θα είμαι εκεί”».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο podcast «SmartLess» και εξήγησε αρχικά γιατί κράτησε κρυφή από τον κόσμο την μάχη του Ράνταλ με την ALS. «Μου ζήτησε να μην το μοιραστώ. Ξέρω γιατί μου το ζήτησε», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι, στο σημείο όπου βρισκόταν στη διαδρομή του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει. Κάτι είχε αλλάξει. Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του. Δεν νομίζω ότι το είχα πραγματικά διαχειριστεί αυτό μέχρι μετά τον θάνατό του, γιατί μέχρι τότε απλώς βρίσκεσαι πάνω σε έναν διάδρομο και συνεχίζεις».