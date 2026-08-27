Φοίβος για Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος και αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη

Ο Φοίβος αποχαιρετά τον τραγουδιστή με ένα συγκινητικό κείμενο στο facebook. Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε ένας από τους καλύτερους φίλους του, στο πέρασμα των χρόνων. Έκαναν παρέα και εκτός δουλειάς. Έμεναν και οι δύο κάποτε στην Κηφισιά και περνούν πολλές φορές μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους.

Ήταν η εποχή που και οι δύο προσπαθούσαν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια δισκογραφία. Ο Δημήτρης Κόκοτας ως τραγουδιστής και ο Φοίβος ως συνθέτης. Η μοίρα τα έφερε έτσι, που ο δημιουργός εκτόξευσε την καριέρα του καλλιτέχνη και τον έκανε γνωστό τη δεκαετία του ’90, σε ολόκληρη τη χώρα.

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Δυο μέρες μετά τον θάνατο του φίλου του, ο Φοίβος δημοσιοποίησε ένα βαθιά συναισθηματικό κείμενο στο facebook, με μια παλιά φωτογραφία τους σε σκάφος. «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου» έγραψε αρχικά ο συνθέτης.

Ο Φοίβος γράφει στη συνέχεια για τη γνωριμία και τον χαρακτήρα του τραγουδιστή: «Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

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Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι. Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή».

«Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα» έγραψε καταληκτικά ο Φοίβος.