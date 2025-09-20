Ελισάβετ Σπανού: Δεν μπορώ να πω ότι ακόμα με έχω βρει στο πλαίσιο της μητρότητας

Για τον πρώτο χρόνο ως μητέρα και για την απόφαση να χωρίσει με τον σύντροφο της, ούσα εγκυμονούσα, μίλησε από καρδιάς η Ελισάβετ Σπανού στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Μαμα-δες” στην ΕΡΤ, το μεσημέρι του Σαββάτου.

“Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χρόνος και δεν μπορώ να πω ότι ακόμα σαν Ελισάβετ με έχω βρει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή άλλαξε τόσο δραματικά, με την καλή όμως έννοια, η ζωή μου που ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματα μου. Παρ’ όλα αυτά είναι συναρπαστικό και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι” εξομολογήθηκε αρχικά η όμορφη τραγουδίστρια.

“Ήμουν μέσα σε μια σχέση η οποία όμως δεν είχε κατ’ ανάγκη τα χαρακτηριστικά του να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερό, δεν είναι και ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινάνε με μια τέτοια λογική. Συν του ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας δημιουργούσε ένα θέμα. Επειδή είχα αποβολές στο παρελθόν, το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μου ήταν ιδιαίτερο”.

“Ενώ έχουμε καλοδεχτεί όλοι την είδηση του παιδιού, συνειδητοποιούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της και η απόσταση, που είχαμε, έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, την οποία δεν την έχω μετανιώσει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελισάβετ Σπανού στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.