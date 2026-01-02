Ελισάβετ Σπανού: Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων, γιατί δεν περίμενα να μείνω έγκυος στα 43 μου

Η Ελισάβετ Σπανού παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τη μητρότητα, τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της και τις φιλοδοξίες της για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Ανέφερε πως η εγκυμοσύνη της, ήταν για την ίδια μια ευχάριστη έκπληξη που δεν περίμενε. Η γέννηση της κόρης της, άλλαξε τα πάντα στη ζωή της.

Η Ελισάβετ Σπανού αναφέρθηκε στα σχόλια ορισμένων για τη μονογονεϊκότητα και τόνισε πως δεν την διαφημίζει, απλά όπως είπε, απαντάει όταν τύχει να ακούσει κάτι. Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν γλυκά για την τραγουδίστρια, με την κόρη της.

«Το 2025 ήταν από τις πιο ωραίες χρονιές της ζωής μου. Το παιδί άρχισε να μεγαλώνει και να μιλάμε. Το απόλυτο θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελισάβετ Σπανού, αποκαλύπτοντας πως η μητρότητα άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει τα πάντα. «Δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή μου πριν, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αγαπήσω τόσο και να έχω τόση χαρά μέσα μου. Υπάρχει ένα πλάσμα που το κοιτάζω και υπάρχει λευκή σελίδα, σβήνονται όλα και είναι μόνο η Εμμέλεια, η κόρη μου».

Η Ελισάβετ Σπανού μίλησε με τρυφερότητα και χιούμορ για την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα μικρό στιγμιότυπο από τα Χριστούγεννα. «Της έκανα δώρο μία ξύλινη κουζίνα και τρελάθηκε, τι μαγειρεύει αυτό το παιδί, νοικοκυρά έχω βγάλει», είπε γελώντας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι έμεινε έγκυος φυσικά στα 43 της χρόνια, κάτι που δεν περίμενε. «Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μου συμβεί. Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων, γιατί δεν περίμενα να μείνω έγκυος με φυσικό τρόπο. Όταν μένεις έγκυος στα 43 σκέφτεσαι και λειτουργείς αλλιώς», τόνισε.

Όσον αφορά τα σχόλια για τη μονογονεϊκότητα, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε πως: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια. Από τότε που μίλησα για αυτό με προσέγγισαν πολλές γυναίκες που βιώνουν παρόμοια ή πιο δύσκολα πράγματα. Δεν θέλω να περνάω το μήνυμα ότι το διαφημίζω ή ότι είμαι ο σταυροφόρος της μονογονεϊκότητας, με ρωτάνε και απαντάω», ξεκαθάρισε.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει πλέον ισορροπία. «Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος, τίποτα δεν γίνεται βελούδινα. Περάσαμε πολλές δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά σε ανθρώπινη επαφή και πολύ καλά με τη μικρή».

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. «Ο σκοπός είναι να μπω ξανά σε μια κανονικότητα ζωής, επαγγελματική και προσωπική, και να κάνουμε όσα περισσότερα γίνεται με το παιδί», ανέφερε, σημειώνοντας πως αυτή την περίοδο νιώθει πλήρης.