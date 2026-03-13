Ελισάβετ Σπανού: Θαυμάζω τον Δημήτρη Αλεξάνδρου γιατί από την άλλη υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι non stop στην προβολή

Η Ελισάβετ Σπανού μίλησε τόσο για το κομμάτι της μητρότητας όσο και για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του συναδέλφου της, Κώστα Δόξα αλλά και για τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Παρασκευή (13.03.2026) στο πρόγραμμα του Alpha. Μάλιστα, η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μία «δύσκολη οικογενειακή περίπτωση», όπως αναφέρει.

«Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να μεγαλώνει το παιδάκι της, από την άλλη όμως ξέρεις πόσες γυναίκες έχω δει μέσα σε γάμους που, επί της ουσίας, μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους; Νιώθω πολλές φορές και τυχερή, πως μπορεί να μην έχω την έννοια της συντροφιάς μέσα στο σπίτι αλλά δεν έχω και τα δυσάρεστα που μπορεί να υπάρχουν μέσα από μια κακή σχέση», δήλωσε, αρχικά, η όμορφη τραγουδίστρια.

«Δηλαδή έχω και την ησυχία μου. Με τον πατέρα της κόρης μου, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει να ‘χουμε μια πολύ ισορροπημένη σχέση στο κομμάτι του παιδιού. Γενικά, όλη αυτή η εξέλιξη που προέκυψε, δεν ήταν επιθυμία μου και δεν θα ‘λεγα πως το ιδανικό είναι αυτό που ζω».

«Έχω στενοχωρηθεί πάρα με αυτό που ‘χει συμβεί στον Κώστα Δόξα. Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει καθόλου με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από την άλλη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα ο Κώστας και απλά άσκησε βία», πρόσθεσε η Ελισάβετ Σπανού.

«Βλέπουμε τραγικές συμπεριφορές ανδρών ενάντια στις γυναίκες, ωστόσο υπάρχει μια μειοψηφία – αλλά υπάρχει – που πολλές φορές οι γυναίκες ασκούν βία, ψυχολογική ως επί το πλείστον, σε άνδρες. Εγώ θεωρώ ότι βία από το πουθενά δύσκολα υπήρξε σ’ αυτή την περίπτωση. Μάλλον υπήρξε και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια», συμπλήρωσε, επίσης, η Ελισάβετ Σπανού στην κάμερα του Alpha.

«Θαυμάζω τον Δημήτρη για το πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το πολύ δύσκολο πράγμα που του συμβαίνει. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι non stop στην προβολή. Για μένα είναι μία ακόμα δύσκολη περίπτωση, οικογενειακή, που σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για ένα παιδί. Και ο τρόπος που εκτίθεται και ο τρόπος που γίνεται το πέρα δώθε», σχολιάσε ακόμα για τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.